В Кремле рассказали о последствиях отказа США от саммита по Ирану

Отказ США от саммита по Ирану делает невозможным этот формат, но диалог с соответствующими государствами продолжается, заявили в Кремле.

Напомним, что на прошлой неделе президент России предложил провести онлайн-саммит постоянных членов СБ ООН, ФРГ и Ирана по проблемам реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

"Да, действительно, отказ США не позволяет в этом формате собраться", - подтвердил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Но это не означает, что прерывается диалог по иранскому сюжету с соответствующими государствами. Этот диалог во имя жизнеспособности СВПД и во имя урегулирования ситуации, конечно же, будет продолжаться", - заключил представитель Кремля.