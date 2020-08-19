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19.08.2020 14:09
Рубрика: Власть

В Кремле рассказали о последствиях отказа США от саммита по Ирану

Текст: Кира Латухина

Отказ США от саммита по Ирану делает невозможным этот формат, но диалог с соответствующими государствами продолжается, заявили в Кремле.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Напомним, что на прошлой неделе президент России предложил провести онлайн-саммит постоянных членов СБ ООН, ФРГ и Ирана по проблемам реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

"Да, действительно, отказ США не позволяет в этом формате собраться", - подтвердил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Но это не означает, что прерывается диалог по иранскому сюжету с соответствующими государствами. Этот диалог во имя жизнеспособности СВПД и во имя урегулирования ситуации, конечно же, будет продолжаться", - заключил представитель Кремля.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Ближний Восток Иран Президент Администрация Президента Ядерная программа Ирана

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