В Узбекистане автокомпания вернет деньги покупателям из-за высоких цен

Беспрецедентное решение приняли власти Узбекистана. Местная компания UzAuto Motors в нарушение требований закона "О конкуренции" завысила цены на автомобили и теперь должна вернуть не только старые прайс-листы, но и разницу - покупателям, которые ранее приобрели машины. Такое решение принял Антимонопольный комитет.

"Применение монопольно высокой цены при формировании стоимости на легковые автомобили, путем включения сырья и материалов, топливно-энергетических ресурсов и нереализованных затрат на рабочую силу и других затрат или незавершенных работ в цену товаров, <…> необходимо вычесть и вернуть потребителям", - приводит сообщение Антимонопольного комитета сайт "Подробно".

Как сообщает "Газета.uz", со ссылкой на депутата Законодательной палаты республики Дониера Ганиева, предписание комитета обязательно к исполнению компанией. Но она может обжаловать его в судебном порядке.

Необоснованное завышение стоимости автомобилей производителем в марте 2020 года, как выявили эксперты, составило от 3 до 19 млн сумов. Это эквивалентно суммам от 21,5 до 136 тысяч российских рублей. Эти деньги UzAuto Motors теперь должен вернуть тем, кто купил машины компании в период с марта.

Отметим, что речь идет о повышении цен на автомобили Damas, Spark, Nexia, Cobalt и Lacetti, которые UzAuto Motors выпускает и продает в Узбекистане под брендом Chevrolet. В марте их стоимость выросла на 3-21%. При этом предыдущее подорожание этой продукции датируется августом 2018 года и июнем 2017-го.

Напомним, UzAuto Motors - акционерное общество, но, по сути, оно остается государственным и занимает на местном рынке ведущее положение. Компания уже второй раз пробует выйти и на российский рынок. Сначала с брендом Ravon, а с 2020 года - с теми же моделями, но под маркой Chevrolet.