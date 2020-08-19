Входящие в ОПЕК+ страны не спешат сокращать добычу нефти

Новости

Демократы официально назвали Джо Байдена кандидатом в президенты США 06:42
Дубль Овечкина принес "Вашингтону" первую победу в серии с "Айлендерс" 06:26
Глава района в Перу направил запрос на получение российской вакцины 06:01
Куба объявила о клинических испытаниях собственной вакцины от COVID-19 05:50
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 22 миллиона человек 05:09
Военнослужащие ТОФ спасли "аварийную" субмарину 05:01
Билл Клинтон: Белый дом при Трампе стал эпицентром хаоса 04:56
Тайфун Higos обрушился на южное побережье Китая 04:42
Президент Мали объявил о своей отставке 04:23
Полиция США усилила патрулирование у генконсульства РФ в Нью-Йорке 04:10
"Рособоронэкспорт" поставил в Венесуэлу 43 тысячи тестов на COVID-19 03:42
Режим ЧС объявлен в Калифорнии из-за лесных пожаров 02:57
Трамп заявил о равных шансах для оппонентов победить на выборах 02:42
Вашингтон разрешил китайским авиакомпаниям чаще летать в США 02:20
Филиал МГУ в Ташкенте начинает подготовку филологов-русистов 01:43
Трамп отложил торговые переговоры с Китаем 01:15
Умер актер из "Звездного пути" и "Огненных колесниц" Бен Кросс 01:11
Базу США в Сирии обстреляли ракетами впервые с 2015 года 00:56
В ФРГ заявили о худших последствиях санкций США против Nord Stream 2 18.08.2020
В Гродно после митингов создали совет общественного согласия 18.08.2020
В Москве скончались 10 пациентов с коронавирусом 18.08.2020
Врио главы Хабаровского края возьмет квартиру в ипотеку 18.08.2020
Эксперты: В Атлантике может плавать до 21 млн тонн пластика 18.08.2020
Российские дипломаты находятся в Мали в безопасности 18.08.2020
"Краснодар" обыграл "Арсенал" в третьем туре РПЛ 18.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
19.08.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Входящие в ОПЕК+ страны не спешат сокращать добычу нефти

Текст: Сергей Тихонов
Очередная встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которая состоится 19 августа в формате видеоконференции, обещает быть жаркой. Не потому, что на ней должны принять какие-то судьбоносные решения или в корне поменять параметры сделки. Просто, вероятнее всего, речь пойдет о дисциплине выполнения принятых на себя обязательств по сокращению добычи нефти участниками соглашения.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак сказал, что на августовском заседании ОПЕК+ не будут обсуждаться изменения условий сделки о сокращении добычи нефти, но планируется оценить исполнение обязательств участниками ОПЕК+ в июле и начало наращивания производства в августе.

Фото: iStock
Почему в Европе падает цена на нефть из России

Уровень исполнения сделки в июле снизился. По предварительным данным ОПЕК - до 97%, а по данным МЭА - до 89%. Причем "злостные нарушители", за исключением Казахстана, пока не компенсировали, как было обещано, недостачу сокращения добычи в мае-июне. По данным МЭА, Ирак снизил производство в июле на 85% от требуемого уровня, Конго - на 43%, Габон - на 40%. Также только на 77% от квоты сократили добычу в июле ОАЭ. Среди прочих нарушителей - Экваториальная Гвинея, Нигерия и Южный Судан. Общая недостача исполнения условий сделки даже в 11% не критична, но создает не самый лучший информационный фон, в некоторой степени нивелируя усилия основных участников и драйверов соглашения - России и Саудовской Аравии.

Цены на нефть после мартовского падения выросли с 16 до 45 долларов за баррель, преодолев уровень, на котором они находились до прекращения действия первой сделки ОПЕК+. Спрос на нефть и нефтепродукты в мире постепенно восстанавливается.

Показательно, что увеличение производства в августе пока никак отрицательно не повлияло на котировки, они даже поднялись. Кроме того, добыча нефти в США, рост которой больше всех мешал ОПЕК+ сбалансировать рынок в 2018-2019 годах, снижается, а запасы сокращаются.

С другой стороны, по-прежнему сохраняется риск второй волны пандемии коронавируса и повторного ужесточения карантинных ограничений в мире. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Индии - третьей стране по объему импорта нефти.

К добыче нефти в Арктике допустят иностранные компании

Остается неопределенность с санитарно-эпидемиологической ситуацией в некоторых странах Европы. Также немаловажно, что при сокращении объемов сырой нефти в хранилищах США, там растут запасы нефтепродуктов, сохраняя опасность переизбытка.

Кроме того, не осталось незамеченным, что пик роста котировок пришелся на период ослабления доллара, и это во многом помогло им преодолеть ценовую отметку в 46 долларов. И все же прогнозы по ценам на нефть до конца года в большей степени позитивные. "Мы ожидаем, что кооперация ОПЕК+ и монетарные стимулы (выделение средств на поддержку экономики) могут поднять цены на Brent до 50 долларов за баррель к концу года", - считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации ОПЕК Сокращение добычи нефти Цена на нефть Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках

Главное сегодня

Путин выразил обеспокоенность внешними попытками дестабилизации в Беларуси
В Сирии погиб российский генерал
В ФРГ заявили о худших последствиях санкций США против Nord Stream 2
Трамп отложил торговые переговоры с Китаем
Вильфанд рассказал о возвращении жары в Москву
Как получить кешбэк за путешествие по России
Кафе и рестораны смогут закрывать только в экстренном случае