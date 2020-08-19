Входящие в ОПЕК+ страны не спешат сокращать добычу нефти

Очередная встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которая состоится 19 августа в формате видеоконференции, обещает быть жаркой. Не потому, что на ней должны принять какие-то судьбоносные решения или в корне поменять параметры сделки. Просто, вероятнее всего, речь пойдет о дисциплине выполнения принятых на себя обязательств по сокращению добычи нефти участниками соглашения.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак сказал, что на августовском заседании ОПЕК+ не будут обсуждаться изменения условий сделки о сокращении добычи нефти, но планируется оценить исполнение обязательств участниками ОПЕК+ в июле и начало наращивания производства в августе.

Уровень исполнения сделки в июле снизился. По предварительным данным ОПЕК - до 97%, а по данным МЭА - до 89%. Причем "злостные нарушители", за исключением Казахстана, пока не компенсировали, как было обещано, недостачу сокращения добычи в мае-июне. По данным МЭА, Ирак снизил производство в июле на 85% от требуемого уровня, Конго - на 43%, Габон - на 40%. Также только на 77% от квоты сократили добычу в июле ОАЭ. Среди прочих нарушителей - Экваториальная Гвинея, Нигерия и Южный Судан. Общая недостача исполнения условий сделки даже в 11% не критична, но создает не самый лучший информационный фон, в некоторой степени нивелируя усилия основных участников и драйверов соглашения - России и Саудовской Аравии.

Цены на нефть после мартовского падения выросли с 16 до 45 долларов за баррель, преодолев уровень, на котором они находились до прекращения действия первой сделки ОПЕК+. Спрос на нефть и нефтепродукты в мире постепенно восстанавливается.

Показательно, что увеличение производства в августе пока никак отрицательно не повлияло на котировки, они даже поднялись. Кроме того, добыча нефти в США, рост которой больше всех мешал ОПЕК+ сбалансировать рынок в 2018-2019 годах, снижается, а запасы сокращаются.

С другой стороны, по-прежнему сохраняется риск второй волны пандемии коронавируса и повторного ужесточения карантинных ограничений в мире. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Индии - третьей стране по объему импорта нефти.

Остается неопределенность с санитарно-эпидемиологической ситуацией в некоторых странах Европы. Также немаловажно, что при сокращении объемов сырой нефти в хранилищах США, там растут запасы нефтепродуктов, сохраняя опасность переизбытка.

Кроме того, не осталось незамеченным, что пик роста котировок пришелся на период ослабления доллара, и это во многом помогло им преодолеть ценовую отметку в 46 долларов. И все же прогнозы по ценам на нефть до конца года в большей степени позитивные. "Мы ожидаем, что кооперация ОПЕК+ и монетарные стимулы (выделение средств на поддержку экономики) могут поднять цены на Brent до 50 долларов за баррель к концу года", - считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.