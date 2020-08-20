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20.08.2020 05:27
Рубрика: В мире

Байкеры прибыли на съезд демократов в Милуоки для поддержки Трампа

Фото: AFP/Josh Edelson Фото: AFP/Josh Edelson
Фото: AFP/Josh Edelson

Группа байкеров, выступающих в поддержку президента-республиканца Дональда Трампа, прибыла в Милуоки (штат Висконсин), где проходит предвыборный съезд демократов. Об этом в среду сообщил местный филиал телеканала NBC, отмечая, что в основном приехали мотоциклисты из соседних городов и штатов.

Фото: AP Photo / Matt York
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Многие прибыли в Милуоки с флагами и плакатами. В течение дня "Байкеры за Трампа" собирались у края зоны безопасности вокруг места проведения съезда, пишет ТАСС. Ранее лидер объединения Крис Кокс заверил журналистов, что мотоциклисты не намерены нарушать общественный порядок. Он отметил, что среди них есть экс-сотрудники полиции и бывшие военнослужащие.

Напомним, 18 августа в США открылся национальный съезд Демократической партии. Его проведение планировалось в Милуоки (штат Висконсин), но де-факто здесь лишь своего рода продюсерский центр, а трансляция выступлений идет виртуально из многих американских городов. Такое решение было принято из-за пандемии коронавируса. Делегаты уже утвердили своим кандидатом в президенты страны на ноябрьских выборах Джозефа Байдена.

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