Съезд демократов начался с резкой критики президента Трампа

Тон выступлениям задала бывшая первая леди США Мишель Обама, которая, как отмечает Associated Press, буквально обрушила "лавину критики" в адрес Трампа, назвав президента-республиканца "непригодным для этой должности" и предупредив, что нарастающий кризис в стране только усугубится, если Трамп будет переизбран на пост главы Белого дома. Бывшая первая леди эмоционально призвала демократов, "доверивших ее мужу, Бараку Обаме, высокий пост", выступить "единым фронтом" против повторного избрания Трампа. Однако, как с иронией отмечает Guardian, не меньшее внимание СМИ и наблюдателей привлекло дорогое, судя по всему, платиновое ожерелье экс-первой леди из маленьких букв, составляющих слово "Голос".

Мишель Обама, которую в прошлом году назвали самой авторитетной женщиной в США, в рекламном видеоролике, снятом накануне открытия съезда, охарактеризовала Байдена как "в высшей степени порядочного человека". "Он был потрясающим вице-президентом, - сказала она о Байдене, который восемь лет работал в связке с ее мужем. - Он знает, что нужно, чтобы спасти экономику, остановить пандемию и возглавить нашу страну".

В первый день работы съезда "партии осла" среди выступающих было много политиков-демократов: член палаты представителей Джим Клайберн из Южной Каролины, который является самым высокопоставленным афроамериканцем в конгрессе, губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, который неоднократно вступал в жаркие дискуссии с президентом США в части стратегии борьбы с пандемией, губернатор Мичигана Гретхен Уитмер, а также два бывших кандидата в президенты - сенатор от Миннесоты Эми Клобучар и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. В своем выступлении он отстаивал план системы всеобщего здравоохранения, который может обойтись американской казне в несколько триллионов долларов.

"Друзья мои, я говорю вам и всем, кто поддерживал других кандидатов на этих предварительных выборах, и тем, кто, возможно, голосовал за Дональда Трампа на последних выборах: на карту поставлено будущее нашей демократии. На карту поставлено будущее нашей экономики. На карту поставлено будущее нашей планеты", - сказал Сандерс.

Так как съезд был виртуальным, организаторы форума были вынуждены проявить смекалку в своем стремлении вызвать энтузиазм у избирателей, отмечают наблюдатели. Так, в прямом эфире выступали избиратели из Техаса, Южной Каролины, Висконсина и Мичигана, но многие выступления, которые транслировались в понедельник вечером, как позже выяснилось, передавались отнюдь не в прямом эфире, а были записаны заранее.

Вообще, происходящее больше походило на шоу, к которым прибегают организаторы крупных трансляций на стадионах. Так, в шести штатах вблизи заправочных станций были установлены большие мониторы, а публика, словно за футбольным поединком, наблюдала за трансляцией выступлений, аплодируя и выкрикивая лозунги в поддержку Байдена.

Организаторы съезда явно старались ударить по слабым местам Трампа - его стратегии борьбы с коронавирусом и проблемами расового неравенства. В эфире выступали как американцы, перенесшие коронавирус, или потерявшие близких, так и пострадавшие от расовой несправедливости. Например, Филониза и Родни Флойд почтили минутой молчания своего брата Джорджа, чья смерть 25 мая в Миннеаполисе вызвала массовые акции протеста, сопровождавшиеся столкновениями манифестантов и полиции. "Джордж должен быть жив сегодня, - сухо сказала Филониза. - Он доверял Дональду Трампу, и за это он заплатил своей жизнью".

А Рик Телеч, фермер из Пенсильвании, предупредил, что торговая война Трампа оказала "поистине разрушительный эффект" на его ферму, а затем коронавирус нанес по ней еще один удар. "Меня больше всего беспокоит то, что при таком типе лидерства я буду последним поколением, которое будет заниматься сельским хозяйством на этой ферме", - сказал сельхозпроизводитель из штата, который традиционно голосует за республиканцев.

Сам Джо Байден появится на виртуальном съезде вечером в четверг после того, как демократы утвердят его кандидатуру на пост президента США. Сенатор от Калифорнии Камала Харрис, первая темнокожая женщина, которая была выдвинута на пост вице-президента, выступит на съезде в среду.

Дональд Трамп иронично назвал форум демократов в Висконсине "сонным и дремотным". "Знаете, когда вы слышите заранее записанную на пленку речь, ведь в этом нет ничего особенно захватывающего, верно?" - риторически спросил глава Белого дома.