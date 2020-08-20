Новости

Ученые назвали лучшее средство от инфекций верхних дыхательных путей 07:24
В Хабаровском крае разрешили открыть образовательные учреждения 07:15
Эксперты назвали самое популярное у россиян зарубежное направление осени 07:06
Самое дорогое лекарство в мире может появиться на рынке через год 07:01
Врач-иммунолог рассказал об ограничениях при вакцинации от COVID-19 06:38
Камала Харрис утверждена кандидатом в вице-президенты США от демократов 06:30
Хиллари Клинтон призвала демократов не дать Трампу "присвоить победу" 06:07
СМИ: Турция нашла газовые месторождения в Черном море 05:55
Байкеры прибыли на съезд демократов в Милуоки для поддержки Трампа 05:27
При столкновении судов в Янцзы 14 человек пропали без вести 05:26
Приезжающие в Тунис будут обязаны предоставить ПЦР-тест на коронавирус 04:53
Обама сравнил президентство Трампа с реалити-шоу 04:40
В Комсомольске-на-Амуре произошел разлив нефти в реке 04:37
В Роскачестве подсказали способ узнать телефонные номера мошенников 04:26
Минздрав Турции сообщил о разработке 13 вакцин от коронавируса 04:10
Власти США разрешили добычу нефти и газа в заповеднике на Аляске 04:07
В швейцарском Ольтене прошел "шоколадный дождь" 03:43
Пилот погиб при крушении пожарного вертолета в Калифорнии 03:15
Вице-премьер России рассказал о сделанной прививке от коронавируса 03:01
Трамп: Американские военные в основном вышли из Ирака 02:52
Вашингтон выделит Ираку более 200 миллионов долларов 02:20
Видео: В США грузовой Boeing совершил посадку без левого шасси 02:16
Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана 01:50
Власти Мексики заявили о заинтересованности в российской вакцине от COVID-19 01:49
Болтон: Трамп считал Украину частью России 01:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
20.08.2020 07:06
Рубрика: Экономика

Эксперты назвали самое популярное у россиян зарубежное направление осени

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Черногория стала для россиян популярным зарубежным направлением на осень, а Москва-Тиват - самым часто выбираемым маршрутом для путешествий. Доля проданных авиабилетов в Черногорию составила восемь процентов от числа всех реализованных на международные рейсы с начала августа. Данные публикует сервис Туту.ру.

Фото: iStock
Туристы из России могут первыми вернуться на Кубу

"Второе по востребованности направление - турецкие города Стамбул и Анталья. Доля проданных билетов по ним составила семь и четыре процента соответственно", - со ссылкой на источник пишут "Известия".

По оценкам экспертов, 27% россиян настроены вылететь уже через неделю после покупки авиабилета, еще семь процентов граждан планируют отправиться в путешествие через два-три месяца, а три процента рассчитывают отдохнуть в период от четырех месяцев до полугода.

Ранее в Ассоциации туроператоров России рассказали о планах открыть в сентябре авиасообщение с большинством стран СНГ. Напомним, с первого августа Россия возобновила международное авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. Седьмого августа Черногория объявила о том, что ждет на отдых российских туристов без каких-либо ограничений, а с 15 августа к списку доступных для путешествий направлений добавилась Швейцария.

Экономика Туризм В мире Европа Черногория

Главное сегодня

В Кремле осудили попытки вмешательства в дела Беларуси извне
Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана
В Роскачестве подсказали способ узнать телефонные номера мошенников
Врач-иммунолог рассказал об ограничениях при вакцинации от COVID-19
Ученые объяснили происхождение НЛО на видео российского космонавта
Как получить кешбэк за путешествие по России
Кафе и рестораны смогут закрывать только в экстренном случае