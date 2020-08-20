Эксперты назвали самое популярное у россиян зарубежное направление осени

Черногория стала для россиян популярным зарубежным направлением на осень, а Москва-Тиват - самым часто выбираемым маршрутом для путешествий. Доля проданных авиабилетов в Черногорию составила восемь процентов от числа всех реализованных на международные рейсы с начала августа. Данные публикует сервис Туту.ру.

"Второе по востребованности направление - турецкие города Стамбул и Анталья. Доля проданных билетов по ним составила семь и четыре процента соответственно", - со ссылкой на источник пишут "Известия".

По оценкам экспертов, 27% россиян настроены вылететь уже через неделю после покупки авиабилета, еще семь процентов граждан планируют отправиться в путешествие через два-три месяца, а три процента рассчитывают отдохнуть в период от четырех месяцев до полугода.

Ранее в Ассоциации туроператоров России рассказали о планах открыть в сентябре авиасообщение с большинством стран СНГ. Напомним, с первого августа Россия возобновила международное авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. Седьмого августа Черногория объявила о том, что ждет на отдых российских туристов без каких-либо ограничений, а с 15 августа к списку доступных для путешествий направлений добавилась Швейцария.