Камала Харрис утверждена кандидатом в вице-президенты США от демократов

Сенатор от Калифорнии Камала Харрис официально выдвинута в качестве кандидата в вице-президенты США от Демократической партии. Об этом решении было объявлено на съезде демократов, который проходит в виртуальном формате в Милуоки (штат Висконсин).

Харрис стала первой афроамериканкой, выдвинутой на этот пост, пишет РИА Новости. Она будет избираться вместе с 77-летним Джо Байденом, который ранее был официально выдвинут кандидатом на пост президента США для участия в выборах, которые пройдут в Америке третьего ноября. В случае победы 55-летняя Харрис станет первой женщиной вице-президентом.

Сенатор-демократ родилась в Окленде (штат Калифорния), в семье двух иммигрантов: матери, родившейся в Индии, и отца, уроженца Ямайки. Харрис закончила университет Говарда, затем получила диплом юриста в Калифорнийском университете в Гастингсе и начала свою карьеру в окружной прокуратуре округа Аламеда. Она стала главным прокурором Сан-Франциско в 2003 году, а позже и генеральным прокурором Калифорнии. В 2017 году Камала Харрис стала сенатором.