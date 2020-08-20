Кроссовер Toyota Urban Cruiser раскрыл дизайн передней части перед премьерой

Индийское подразделение компании Toyota опубликовало тизер нового кроссовера Urban Cruiser. Дилеры сообщили, что приём заказов на автомобиль стартует с 21 августа. Значит, премьера вот-вот состоится.

Toyota Urban Cruiser не является оригинальной моделью японской марки, за основу был взят Suzuki Brezza, который получил видеоизменённые переднюю и заднюю части, салон, а также технологическое оснащение.

На предпремьерном тизере показана крупная решётка радиатора и часть ниши с противотуманной фарой, и по этим элементам можно сказать, чем вдохновлялись дизайнеры, - Toyota Fortuner.

Urban Cruiser получит 1.5-литровый бензиновый двигатель мощностью 105 л.с. и 5-ступенчатую МКП или 4-диапазонный "автомат" на выбор. Эта пара силовых агрегатов досталась кроссоверу от донорского Brezza. Но, в отличие от него, Urban Cruiser будет оснащён 48-вольтный стартер-генератор (умеренный гибрид).

Дилеры марки уже начали неофициальный приём заказов на Toyota Urban Cruiser, депозит - 21 000 рупий. Полный прайс не озвучивают, но, по предварительной информации, цена на новинку будет начинаться от 800 000 рупий (783 000 рублей). Автомобили начнут поступать в шоу-румы в начале сентября.

Напомним, недавно был представлен ещё один плод сотрудничества Toyota и Suzuki - кроссовер Across, который является перелицованной копией RAV4.