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01.07.2020 17:14
Рубрика: Легковые авто

Новая модель Suzuki Across оказалась копией Toyota RAV4

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Suzuki. Фото: Пресс-служба Suzuki.
Фото: Пресс-служба Suzuki.

Кроссовер Across - первенец союза компаний Toyota и Suzuki. Если приглядеться, то перед нами - типичный образчик бейдж-инжиниринга потому что Across - суть RAV4, точнее, его китайского близнеца Wildlander.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Длина Across - 4635 мм, ширина - 1855 мм, высота - 1690 мм, размер колёсной базы - 2690 мм. Напомним, габариты Toyota RAV4: 4600 х 1855 х 1650 мм, расстояние между ступицами передних и задних колёс аналогичное - 2690 мм.

Отличия между салонами Suzuki Across и Toyota RAV4 искать не стоит. Все они сведены к переклейке шильдика на рулевом колесе.

Фото: Пресс-служба Suzuki.

Suzuki Across оснащён гибридной силовой установкой, состоящей из 2.5-литрового бензинового двигателя мощностью 185 л.с. и пары электромоторов: тот, что на передней оси, выдаёт 182 л.с., на задней - 54 л.с. Ёмкость батареи, как у гибридных RAV4, - 18.1 кВт*ч, чего, согласно документации на новинку Suzuki, должно хватать на 75 км в режиме движения без выбросов.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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И, как вы поняли, из конфигурации гибридной установки, Suzuki Across располагает системой полного привода. Название чисто тойотовское - E-Four. Задача заднего электромотора - помогать при старте и на сложных поверхностях.

Продажи Suzuki Across в Европе начнутся осенью, цены пока не объявлены.

Напомним, Suzuki и Toyota создали новый альянс в середине 2019 года.

Фото: Пресс-служба Suzuki.
#Suzuki