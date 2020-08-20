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Оливия Уайлд снимет фильм про Женщину-паука

Новости
    20.08.2020, 11:17
Текст:   Богдан Бобров

Оливия Уайлд, которая могла запомниться широкой аудитории по роли Тринадцатой в сериале "Доктор Хаус", станет режиссером совместного фильма Sony и Marvel. Об это сообщает Deadline.

Фото: twitter.com/ NetflixFilm
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Будущий кинокомикс пока не имеет названия, но предполагается, что его сюжет будет строиться вокруг Женщины-паука. Это косвенно подтвердила сама Уайлд, ретвитнув новость вместе с эмодзи паука.

Сценарий для картины напишет Кэти Силберман, а спродюсирует Эми Паскаль.

Даже о приблизительных датах премьеры или старта съемок говорить пока рано.

В прошлом году состоялся режиссерский дебют Оливии - комедия "Образование".

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