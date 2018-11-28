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Sony снимет фильм про Женщину-паука

Новости
    28.11.2018, 11:54
Текст:   Борис Шигин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Sony Pictures будет работать над анимационным фильмом "Женщина-паук". О новом проекте студии рассказывает Deadline.

Фото: AP Photo/ Chris Pizzello
Видео: оркестр почтил память Стэна Ли музыкой из "Мстителей"

Компания не захотела отставать от назойливого движения #MeToo, которое проникло в кинокомиксы после "Чудо-женщины" и было подхвачено "Капитаном Марвел".

История нового проекта сосредоточится на трех поколениях женщин со способностями паука. Вполне себе возможно, одной из леди в красно-синем трико будет Гвен-паук.

Она появится в анимационном фильме "Человек-паук: Сквозь вселенные", над сиквелом которого студия уже думает.

Бэк Смит напишет сценарий "Женщины-паука", а Эми Паскаль ("Охотники за привидениями", "Человек-паук: Возвращение домой", "Веном", "Девушка, которая застряла в паутине") выступит продюсером.

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