Премьер Беларуси считает российский рынок приоритетным для Минска

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил о важности сохранения российского рынка в качестве приоритетного. Как передает информагентство БЕЛТА, об этом глава белорусского правительства рассказал в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ.

"Для нас сохранение российского рынка в качестве приоритетного - это важная задача. Мы, конечно, не кладем все яйца в одну корзину и не делаем ставки только на российский рынок. У нас пошла активная динамика поставок, например, в Китайскую Народную Республику. Тот же рынок Евросоюза для нас важен", - отметил Головченко.

Он также обратил внимание на важность участия Беларуси в интеграционном объединении ЕАЭС. Ввиду того, что сам по себе белорусский рынок является небольшим и поэтому для крупного инвестора он недостаточно интересен, именно членство в ЕАЭС предоставило Беларуси возможность оперировать на всем экономическом пространстве объединения. "То есть инвестор может строить предприятие в Беларуси, а продавать [продукцию] в Россию и Казахстан. Это одно из самых главных преимуществ для членов союза", - пояснил глава правительства Беларуси.

"Все интеграционные объединения, начиная с СНГ и заканчивая ЕАЭС, были призваны сохранить то, что было создано - связи. На обломках Советского Союза необходимо было выстроить платформу, на которой можно было бы решать вопросы экономического и политического взаимодействия уже в качестве независимых государств. Сейчас наиболее активное образование - это ЕАЭС. Это фактически инструмент для того, чтобы страны усилили экономическую интеграцию, чтобы была возможность реализации единых программ, чтобы гармонизировать промышленную, сельскохозяйственную политику, снять барьеры на пути пересечения товаров, услуг и рабочей силы" - цитирует БЕЛТА слова Головченко.

При этом он отметил, что в Москве и Минске никто не обсуждает суверенитет Беларуси. "Мы же все-таки независимое государство, и никто не ставит под вопрос суверенитет или независимость нас как государства. Эти вопросы даже не обсуждаются руководством Беларуси и Российской Федерации", - заявил белорусский премьер-министр.