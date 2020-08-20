На зашедшем в Калининград траулере "Карелия" не выявили COVID-19

У членов экипажа архангельского траулера "Карелия", который был поставлен на карантин в калининградском рыбном морском порту, повторное тестирование не выявило COVID-19.

Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией и добавили, что с 21 августа карантинные мероприятия в отношении судоэкипажа траулера будут отменены. Региональным управлением Роспотребнадзора разрешена свободная практика в порту Калининград.

В июле "Карелия" прервала промысел у Фарерских островов из-за того, что местные санитарные службы сообщили о положительных результатах теста на коронавирусную инфекцию у более чем 20 членов экипажа российского траулера. Судно отправилось в ближайший российский порт, которым является Калининград.

Экипаж сразу протестировали на наличие коронавируса, заболевание было выявлено у двоих человек, которых отправили на лечение в инфекционную больницу. На данный момент они выздоровели и выписаны из стационара.

Центр гигиены и эпидемиологии Калининградской области провел повторное лабораторное обследование всех 72 членов экипажа "Карелия", сообщили в оперштабе. По его результатам COVID-19 не выявлен.