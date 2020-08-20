Самый дорогой: гигантский КамАЗ за 15 млн рублей

Авторы канала на Youtube "ПриветТачка" посетили Камский автозавод. Блогеры рассказали об экстремальной модификации КамАЗа - "Арктика".

Испытательный "КамАЗ-Арктика" с индексом -6355 получил новейшую кабину К5 от премиального тягача КамАЗ-54901. Главное - вездеход с колёсной формулой 8х8 обладает шарнирно-сочленённой ("ломающейся") рамой. Грузовик также имеет бортовую платформу и краново-манипуляторную установку за кабиной.

КамАЗ оснащается рядным 12-литровым турбодизелем КамАЗ Р6 мощностью 450 л. с., разработанным в сотрудничестве с немецко-швейцарской компанией Liebherr. Двигатель агрегатируется с шестиступенчатой автоматической коробкой передач фирмы Allison. Вездеход дополнительно оборудован задней лебёдкой, лестницей, аккумуляторами с электрическим конденсатором.

Модель предназначена для работы в районах Крайнего Севера и Арктики. Дорожный просвет достигает 600 мм, общая высота составляет четыре метра. Отметим, что шарнирно-сочленённая рама сложный и дорогой элемент в конструкции, но с такой рамой застрявший на бездорожье автомобиль способен вытолкать или вытянуть сам себя.

Напомним, продажи КамАЗа-54901 стартовали в мае текущего года. Стоимость модели начинается с отметки в 7 099 200 рублей.

Фото: скриншот с youtube.com