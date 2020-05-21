КамАЗ начал продажи премиум-тягача

В мае 2019 года КамАЗ и Daimler запустили новый завод каркасов кабин "Daimler KAMAZ RUS". Теперь, спустя год, Камский автозавод объявил о начале продаж "первенца" нового семейства грузовиков поколения К5 - КамАЗа-54901.

Год завод налаживал производство и дорабатывал перспективную модель, выпустил опытно-промышленную партию грузовиков -54901 для транспортных компаний с целью эксплуатации в реальных условиях. В результате российский бренд выводит на рынок проверенный продукт.

Стоимость премиального тягача начинается с отметки в 7 099 200 рублей. В цену входит сервисный контракт. На модель распространяется действие госпрограммы льготного лизинга "Российский тягач". При покупке КамАЗа-54901 предоставляется максимальная скидка в 625 тысяч рублей на один автомобиль. К слову, камазовская модель на 10-15% дешевле, чем ближайшие иностранные аналоги - Mercedes-Benz, Scania и другие.

Фото: Валерий Карташов

В "базовое" оснащение тягача входит контроль нагрузки на ведущий мост, интеллектуальная транспортная информационная система "ИТИС-KAMAЗ", система экстренного оповещения "ЭРА-ГЛОНАСС" с автоматическим срабатыванием при опрокидывании, ограничитель максимальной скорости (функцию устройства выполняет адаптационный блок совместно с электронным блоком управления двигателем), система стабилизации ESP, современный 10-дюймовый тачскрин. Также доступны: предпусковой подогреватель двигателя, автономный отопитель и кондиционер.

"Сегодня уже более 50 дилеров по всей РФ изъявили желание взять автотехнику для реализации. В мае-июне машины появятся в российских регионах. Отмечен интерес к новинке среди клиентов. Приобретены первые девять автомобилей, в числе обладателей - крупные федеральные ритейлеры", - отмечают в пресс-службе марки.

По сравнению с предыдущими грузовиками поколения К4 применение технических решений в К5 позволило снизить расход топлива на 10% (30 литров на 100 км), увеличить межсервисные интервалы на 50% (до 120 тысяч километров), повысить ресурс на 20% (до 1,2 млн километров).

Фото: Валерий Карташов

Магистральный тягач КамАЗ-54901 позаимствовал каркас у Mercedes-Benz Actros четвертого поколения. Кабина -54901 унифицирована с немецким "донором" по большей части внутренних и наружных деталей, но при этом у КамАЗа своя передняя часть кузова и оригинальный интерьер.

Вход в кабину К5 ведут 4 ступени (верхние три закрываются дверью), внутреннее пространство отличается абсолютно ровным полом, большим объемом пространства (от пола до потолка 1980 мм), двумя спальными местами и увеличенной шириной (2500 мм). В салоне 54901-го органы управления и панель приборов с доступом на расстоянии вытянутой руки, водительское кресло на пневмоподушке с широким диапазоном регулировок. Внутри предусмотрено множество ниш для хранения.

КамАЗ-54901 оснащается новейшим 12-литровым турбодизелем Р6, разработанным в сотрудничестве с немецко-швейцарской компанией Liebherr. Заявленный ресурс силового агрегата равен 1,5 млн километров при межсервисном интервале 150 000 км. Двигатель способен выдавать от 400 до 550 л.с. Силовой агрегат работает в связке с роботизированной 12-ступенчатой коробкой передач ZF Traxon. Рассматривается возможность установки и механической коробки передач.

Рама тягача выполнена из легких высокопрочных сталей, передняя ось - с увеличенной нагрузкой до 9 тонн и необслуживаемой ступичной частью, установлены экономичные и "тихие" гипоидные мосты с передаточным отношением от 2,5 до 3,07, увеличена и ёмкость топливных баков - один бак на 800 литров (либо 2 бака на 1400 литров). Передние и задние тормоза - дисковые. Длина, ширина, высота тягача составляют 6250, 2550 и 3980 мм соответственно. Снаряженная масса - 8000-8600 кг, полная масса автопоезда с полуприцепом - 44 000 кг.

Напомним, вышеупомянутое предприятие "Daimler KAMAZ RUS" способно по полному циклу выпускать до 50 тысяч кабин в год, большую часть которых используют для "КамАЗа-54901", часть - для "Актроса". На первых порах российский грузовик будет локализован на 80-85%, но в дальнейшем планируется увеличить этот показатель.

Напомним, КамАЗ-54901 стал флагманской моделью. Следующим на очереди будет строительный самосвал КамАЗ-6595. Компания планирует создать широкую продуктовую линейку семейства К5. Со временем -54901 вытеснит текущую модель -5490 поколения К4 (используется лицензионная кабина от Mercedes Benz-Axor образца 2001 года) из гаммы КамАЗа.