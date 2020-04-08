КамАЗ рассказал, когда выйдет премиальный тягач

В мае 2019 года КамАЗ и Daimler запустили новый завод кабин "Daimler KAMAZ RUS". Уже в сентябре того же года в рамках выставки Comtrans-2019 российский автопроизводитель представил свою новейшую модель - грузовик с кабиной пятого поколения K5-54901. "Российская газета" выяснила у представителя пресс-службы КамАЗа, когда начнётся выпуск и стартуют продажи тягача премиального сегмента.

Как уточнили на заводе, в декабре прошлого года КамАЗ собрал опытно-промышленную партию грузовиков -54901. В данный момент продолжается выпуск автомобилей в режиме тестирования и отладки производства.

По сведениям "РГ", полноценное серийное производство принципиально новой модели начнется не раньше лета 2020 года. Соответственно КамАЗ-54901 поступит в продажу сразу после запуска серии.

"Наша задача довести его до идеального состояния. Сейчас идет подконтрольная эксплуатация у наших партнеров. После неё и будем решать. Мы не спешим. Это продукт, который нельзя выпускать недоработанным", - рассказал руководитель пресс-службы КамАЗа Олег Афанасьев.

Уже сейчас КамАЗ-54901 можно встретить на дорогах нашей страны. Тягачи были переданы транспортным компаниям в тестовую эксплуатацию, по окончании которой производитель получит обратную связь. Модель дорабатывается с учётом пожеланий потребителей.

Фото: Валерий Карташов

Напомним, Камский автозавод планирует создать широкую продуктовую линейку семейства К5. Флагманской моделью станет КамАЗ-54901. На очереди самосвал с индексом -6595. В ближайшие 2,5 года вся гамма нового семейства тягачей, состоящая из пяти модификаций, будет полностью освоена.

Магистральный тягач КамАЗ-54901 позаимствовал каркас у Mercedes-Benz Actros четвертого поколения. В результате этого кабина -54901 унифицирована с немецким "донором" по большей части внутренних и наружных деталей, но при этом у КамАЗа свой передок и оригинальный салон. На первых порах российский грузовик будет локализован на 80-85%.

КамАЗ-54901 оснащается 12-литровым турбодизелем Р6, разработанным в сотрудничестве с немецко-швейцарской компанией Liebherr. Заявленный ресурс силового агрегата равен 1,5 млн км при межсервисном интервале 150 000 км. Двигатель способен выдавать от 400 до 550 л.с. Максимальную мощность мотор развивает при 1900 об/мин, крутящий момент составляет 2060 Нм при 1300 об/мин. Силовой агрегат работает в паре с роботизированной 12-ступенчатой коробкой передач ZF Traxon. В планах также рассматривается возможность установки и механической коробки передач.

Фото: Валерий Карташов

Кабина К5 отличается большим объемом пространства в салоне: от пола до потолка - 1980 мм, внутренняя ширина - 2270 мм. В салоне 54901-го органы управления и панель приборов с доступом на расстоянии вытянутой руки, сиденье с широким диапазоном регулировок, два спальных места и 10-дюймовый тачскрин.

Стоимость "базового" исполнения тягача составит около 6,5 млн рублей. В цену заложен обязательный трехлетний сервисный контракт, покрывающий гарантийный период. Для сравнения: за 7 млн рублей сегодня предлагается новая Scania или Mercedes-Benz Actros в "базе".

В начальное же в оснащение -54901-го заявлены увеличенный до 1400 литров запас топлива, контроль нагрузки на ведущий мост, система экстренного оповещения "ЭРА-ГЛОНАСС" с автоматическим срабатыванием при опрокидывании, ограничитель максимальной скорости (функцию устройства выполняет адаптационный блок совместно с электронным блоком управления двигателем), система стабилизации ESP. В качестве опций доступны: предпусковой подогреватель двигателя, автономный отопитель и кондиционер (с хладагентом R134A).

Ранее сообщалось о том, что КамАЗ представил перспективный тягач поколения К6 -54907. Прототип под названием Continent был показан к 50-летнему юбилею. Выход КамАЗа-2020 запланирован на 2024-2025 г.