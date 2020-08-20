Трамп интересовался возможностью обмена Пуэрто-Рико на Гренландию

Бывший сотрудник министерства внутренней безопасности США Майлз Тейлор рассказал, что президент Дональд Трамп интересовался в 2018 году, можно ли продать Пуэрто-Рико или обменять на Гренландию. "Я не воспринял это как шутку", - подчеркнул Тейлор в интервью телеканалу MSNBC.

Ранее бывшая и.о. министра внутренней безопасности США Элейн Дюк в интервью The New York Times заявляла, что в 2017 году после разрушительного урагана в Пуэрто-Рико Трамп высказался раздраженно о том, почему бы не избавиться от такого "актива" и можно ли продать остров. Эта фраза была брошена на одном из совещаний и впоследствии, по словам Дюк, никогда больше не обсуждалась, пишет РИА Новости.

Напомним, в прошлом году появилась информация о пожелании президента США купить Гренландию. Позднее сам Трамп подтвердил журналистам, что интересовался этим вопросом "стратегически". Премьер-министр Дании Метте Фредриксен назвала интерес Америки к покупке датской автономии Гренландии "абсурдным".