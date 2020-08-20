В Роскачестве подсказали способ узнать телефонные номера мошенников

Специалисты фиксируют всплеск интернет- и телефонного мошенничества. В том, что абонент ответит на звонок нечего страшного нет, но если он при этом сообщит звонящему свои банковские реквизиты, CVC-коды и данные из СМС, то мошенники смогут воспользоваться ими в своих целях, рассказывает руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

"С помощью специальных сервисов IP-телефонии злоумышленники могут подменять номер, который будет выглядеть как номер вашего банка. Так что при малейших подозрениях прерывайте разговор и самостоятельно перезванивайте по номеру, указанному на обратной стороне карты", - со ссылкой на эксперта пишет "Прайм".

Не доверять и проверять - главные советы специалистов. Не стоит самому перезванивать на незнакомые номера: особенно на городские, с кодом, отличным от +7 и начинающимся на 8-809 (номера для оказания платных услуг). Моментальный сброс звонка с незнакомого номера тоже должен насторожить. Часто именно так мошенники вынуждают людей самим набирать их номера. В помощь абонентам - приложения-определители номеров. За счет того, что мошенники звонят огромному количеству людей, их номера быстро попадают в общую базу. Определители также хорошо вычисляют тех, кто проводит социологические опросы, распространяет спам и занимается телемаркетингом банков.

Ранее эксперты рассказали, что жертвами злоумышленников все чаще становятся хорошо зарабатывающие 30-45-летние люди, которые активно пользуются интернетом. При этом отличные психологи и манипуляторы, выходящие на связь с потенциальной жертвой, "разогревают" в человеке либо страх потерять деньги, либо азарт их заработать, подчеркивая, что для достижения цели нужно действовать немедленно. Но перспектива вернуть после утерянные средства невелика. В случаях, когда пострадавший сам выдал мошенникам данные, банк имеет законное право деньги не возвращать.