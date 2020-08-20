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Рубрика: В мире

Власти Мексики заявили о заинтересованности в российской вакцине от COVID-19

Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Мексика заинтересована в скорейшем получении российской вакцины "Спутник V" от коронавируса. Об этом заявил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард во время встречи с послом России Виктором Коронелли.

Фото: AP Photo / Rodrigo Abd
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Стороны обсудили новую российскую вакцину, сообщает ТАСС. "Я выразил заинтересованность в проведении третьей фазы испытаний, чтобы вакцина как можно раньше появилась в Мексике", - написал глава мексиканского внешнеполитического ведомства в Twitter.

Напомним, ранее президент Мексики Андрес Лопес Обрадор заявил, что готов первым пройти вакцинацию российской вакциной "Спутник - 5", если подтвердится ее эффективность. Глава государства подчеркнул, что в борьбе с коронавирусом необходимо отойти от всяких идеологических разногласий, поскольку здоровье человека стоит на первом месте.

Напомним, 11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ. После регистрации начнется третий этап исследований вакцины.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика Пандемия коронавируса COVID-19

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