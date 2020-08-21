Автоэксперт рассказал о преимуществах регистрации машин через МФЦ

Сегодня стало известно, что россияне смогут регистрировать автомобили и другие транспортные средства в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Главный редактор журнала "Движок" Илья Огородников оценил нововведения, назвав их логичным шагом.

"После разделения услуги регистрации автомобиля в ГИБДД на две части: отдельно оформление документов и присваивание регистрационных знаков, отдельно - производство номерных знаков, упрощение и расширение первой половины процедуры видится логичным шагом. Чем больше будет мест реализации тех или иных услуг, тем удобнее и быстрее будет как автомобилистам, так и ответственным за дело сотрудникам.

Немаловажной причиной появления нового игрока в системе регистрации автомобилей видится и тот факт, что к новой реформе без особого энтузиазма отнеслись дилерские центры, которые изначально планировалось сделать главными регистрационными центрами: за услугу постановки на учет "не выходя из салона" они просили немалые деньги, а новые правила зафиксировали стоимость регистрации на достаточно низком уровне, что отбило интерес к услуге представителей автобизнеса", - рассказал эксперт.