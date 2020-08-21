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21.08.2020 07:52
Рубрика: В мире

Байден официально стал кандидатом от демократов

Текст: Максим Макарычев
В четверг вечером 77-летний Джо Байден официально стал кандидатом в президенты от Демократической партии США, приняв предложение однопартийцев в последний день работы неординарного виртуального форума. Байден выступил с речью из конференц-зала своего родного города Делавэра, сказав, что, только объединившись, граждане страны "смогут преодолеть нынешнее время тьмы в Америке и преодолеют его". По словам Байдена, он ждал этой речи несколько десятилетий. Бывший сенатор и вице-президент США охарактеризовал текущий момент как имеющий историческое значение на фоне кризиса здравоохранения из-за коронавируса, рецессии, расовых и экологических проблем.
Фото: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Байден говорил о Трампе в третьем лице

Речь политика, который достиг пика своей пятидесятилетней карьеры, была нацелена на острую критику Дональда Трампа и его правления. При этом он не упомянул напрямую Дональда Трампа в своей речи, вместо этого с оттенком пренебрежительности говорил о главе Белого дома в третьем лице.

Фото: AFP/DEMOCRATIC NATIONAL CONVENTION
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В частности, он произнес слова о "нынешнем занимающем этот пост" и "этом президенте". "Слишком много гнева, слишком много страха, слишком много разногласий. Здесь и сейчас я даю вам слово: если вы доверите мне пост президента, я буду привлекать лучших из нас, а не худших. Я буду союзником света, а не тьмы. Пора нам - нам, людям - собраться вместе", - сказал Байден, добавив, что Трамп "не берет на себя ответственности" и "разжигает пламя ненависти и разделения" в Соединенных Штатах. Во время второго срока, по его словам, "он будет просыпаться каждый день с верой, что вся его работа - это он, а не вы", - отметил бывший вице-президент США.

Байден также дал понять, что в случае своего избрания кардинальным образом пересмотрит ключевые внутри- и внешнеполитические решения нынешней администрации. Кандидат от демократов заявил, что его экономический план основан на уроках, которые он извлек из опыта своего отца, однажды сказавшего ему, что важность работы заключается в том, чтобы "иметь возможность смотреть ребенку в глаза и говорить, что все будет хорошо".

Байден, отмечает СNN, всячески рекламировал свой план "восстановления лучшего", который будет направлен на введение стимулирующих расходов в экономику для вложения инвестиций в сферу чистой энергии и производства, а также на создание рабочих мест и стимулирование сотрудников предприятий. "Мы собираемся сделать больше, чем просто похвалить наших основных работников. Мы наконец-то будем платить им", - сказал политик.

Байден снимет "намордники с политиков"

Фото: AFP/Paul J. Richards
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Байден посвятил значительную часть своей речи тому, как он, в качестве президента США, будет бороться с коронавирусом. Он намерен ввести экспресс-тесты на выявление наличия коронавируса по всей Америке, перенести акцент на изготовление средств индивидуальной защиты в Соединенные Штаты, чтобы, по его словам, страна больше никогда не оказалась во власти зарубежных стран. Байден также сказал, что должен убедиться в готовности школ вновь открыться для занятий. Он пообещал сделать обязательным ношение маски на национальном уровне, саркастически заметив, что намерен "снять намордники с некоторых политиков".

Байден во время своей речи похвалил свою напарницу Камалу Харрис, назвав ее "сильным голосом в этой стране". "Для следующего президента главной будет задача восстановить Америку для всех. И мне не придется делать это в одиночку. Со мной будет великий вице-президент", - сказал Байден, который в своей речи несколько раз упомянул молодое поколение США. По оценкам экспертов, он пытается активно привлечь их на свою сторону, особенно с учетом того, что около двух третей молодых избирателей проголосовали за социалиста Берни Сандерса на демократических праймериз.

Байден пересмотрит отношения с Пхеньяном

Байден также намерен отказаться от внешнеполитических приоритетов Трампа, в частности, изменив политику в отношении Северной Кореи. Как сообщает Reuters, один из советников Байдена заявил о том, что после избрания демократа больше не будет общения с "каким-либо человеком-ракетой" или "театрализованного представления на высшем уровне". "Нет никаких сомнений в том, что эра любовных писем закончится", - сказал Reuters один политический советник Байдена на условиях анонимности.

Фото: AP Photo / Matt York
Трамп заявил о равных шансах для оппонентов победить на выборах

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он "очень быстро" заключит сделки с Северной Кореей, если будет переизбран третьего ноября. Однако официальные лица Пхеньяна заявили, что, хотя Ким Чен Ын по-прежнему поддерживает хорошие отношения с главой Белого дома, им нужно быть готовым к тому, что Трамп не станет президентом. Трамп стал первым действующим президентом США, который встретился с лидером Северной Кореи, когда он провел саммит с Кимом в Сингапуре в 2018 году.

Два лидера встречались еще дважды и обменивались тем, что Трамп назвал "красивыми письмами", но не смогли разрешить противостояние по поводу ядерного оружия Северной Кореи. В прошлом году Северная Корея набросилась на Байдена, назвав его "бешеным псом", которого следует "забить до смерти" за комментарии, которые воспринимаются как пренебрежительные по отношению к северокорейскому лидеру.

Сообщество США по контролю над вооружениями, вероятно, будет иметь сильный голос в администрации Байдена и будет утверждать, что пора принять идею о том, что Северная Корея теперь является ядерной державой, сказал Эванс Ревер, бывший переговорщик США с Северной Кореей. "Если Байден победит в ноябре, мы можем ожидать, что КНДР сделает решительный шаг в конце этого года, возможно, проведя ядерное испытание или испытание межконтинентальной баллистической ракеты, чтобы предостеречь новую администрацию от этого пути", - отметил эксперт.

Реакция Трампа

Глава Белого дома сказал перед выступлением Байдена, что будет смотреть его, и ограничился весьма сухой фразой в Twitter. Он сказал, что Байден никогда не следовал той политике, которую он обозначил в своей речи, воздержавшись от дальнейших комментариев.

Между тем

Более 70 бывших сотрудников национальной безопасности-республиканцев, в том числе бывшие главы ФБР и ЦРУ, планируют поддержать Байдена на выборах, назвав Трампа в своем обращении "непригодным для службы".

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