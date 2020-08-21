Российский МИД уличил США в игре не по правилам

В МИД России осудили решение администрации США начать процесс восстановления санкций против Ирана, о чем Вашингтон в пятницу официально уведомил Совет Безопасности ООН.

При этом Госдеп заявил о намерении привлечь к ответственности Москву и Пекин в случае, если они будут препятствовать введению ограничительных мер против Тегерана.

"Твердо исходим из того, что американское уведомление юридически ничтожно и не в состоянии привести в действие механизм восстановления прежних резолюций по Ирану", - говорится заявлении МИД РФ. Упорствуя в своей ошибочной позиции, США не могут рассчитывать на поддержку со стороны СБ ООН, добавили на Смоленской площади.

В ведомстве также подчеркнули, что американцы не вправе отказаться от своих обязательств по договоренности по Ирану.