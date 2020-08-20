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Рубрика: В мире

Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео. Фото: AP Photo / Pablo Martinez Monsivais, Pool Госсекретарь США Майк Помпео. Фото: AP Photo / Pablo Martinez Monsivais, Pool
Госсекретарь США Майк Помпео. Фото: AP Photo / Pablo Martinez Monsivais, Pool

Госсекретарь США Майк Помпео посетит штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, чтобы поставить в известность членов Совета Безопасности о возврате санкций против Ирана. В заявлении госдепартамента США говорится, что это произойдет 20-21 августа.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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"Через 30 дней после получения уведомления США восстановят отмененные ранее санкции против Ирана, включая требование приостановить деятельность, связанную с обогащением урана", - цитирует документ РИА Новости.

В заявлении уточняется, что эмбарго на поставки оружия в Иран будет продлено еще на 13 лет. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что поручил госсекретарю лично побывать в штаб-квартире ООН и уведомить Совбез о принятом решении. Это ответ на отказ поддержать резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Тегерана. Напомним, Россия и Китай проголосовали против предложенного документа, за - США и Доминиканская Республика, еще одиннадцать стран воздержались.

По условиям ядерной сделки, срок действия ограничений на ввоз оружия в Иран истекает в октябре этого года. Вашингтон настаивал на продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана до тех пор, пока Совет Безопасности ООН не примет обратное решение.

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