Постпред РФ: Попытка США продлить оружейное эмбарго Ирана с треском провалилась

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал попытку Соединенных Штатов продлить эмбарго по поставкам оружия в отношении Ирана. По словам дипломата, она "с треском провалилась".

В пятницу Совбез ООН не поддержал американскую резолюцию. За документ проголосовали лишь сами США и Доминикана. Россия и Китай были против, остальные члены СБ воздержались. По словам Ульянова, тем, кто переживает по этому поводу, не следует слишком драматизировать, так как до 2010 никакого эмбарго не было, и ничего чрезвычайного не происходило. "Не произойдет и сейчас", - заключил постпред в своем Twitter. Дипломат выразил мнение, что США заранее предполагали исход голосования, но решили идти напролом.

По условиям ядерной сделки, срок действия ограничений на ввоз оружия в Иран истекает в октябре этого года. Вашингтон настаивал на продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана до тех пор, пока Совет Безопасности ООН не примет обратное решение.

В свою очередь, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия последовательно выступает против попыток навязывания подобных ограничений Тегерану. Он также призвал партнеров по СБ ООН внимательно изучить предложение президента России Владимира Путина провести онлайн-саммит глав государств-постоянных членов Совбеза ООН, а также Германии и Ирана. Встречу, по мнению российского лидера, необходимо посвятить проблемам реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Проект резолюции США в СБ ООН о продлении антииранского оружейного эмбарго получил 2 голоса в поддержку. Двое голосовали против. 11 воздержались. США заранее знали результат, но все-таки пошли напролом. Идеологически мотивированные подходы порой играют с государствами злые шутки. — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) August 15, 2020