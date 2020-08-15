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Рубрика: Власть

Постпред РФ: Попытка США продлить оружейное эмбарго Ирана с треском провалилась

Фото: Александр Натрускин/РИА Новости Фото: Александр Натрускин/РИА Новости
Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал попытку Соединенных Штатов продлить эмбарго по поставкам оружия в отношении Ирана. По словам дипломата, она "с треском провалилась".

Фото: Getty Images via AFP
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В пятницу Совбез ООН не поддержал американскую резолюцию. За документ проголосовали лишь сами США и Доминикана. Россия и Китай были против, остальные члены СБ воздержались. По словам Ульянова, тем, кто переживает по этому поводу, не следует слишком драматизировать, так как до 2010 никакого эмбарго не было, и ничего чрезвычайного не происходило. "Не произойдет и сейчас", - заключил постпред в своем Twitter. Дипломат выразил мнение, что США заранее предполагали исход голосования, но решили идти напролом.

По условиям ядерной сделки, срок действия ограничений на ввоз оружия в Иран истекает в октябре этого года. Вашингтон настаивал на продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана до тех пор, пока Совет Безопасности ООН не примет обратное решение.

В свою очередь, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия последовательно выступает против попыток навязывания подобных ограничений Тегерану. Он также призвал партнеров по СБ ООН внимательно изучить предложение президента России Владимира Путина провести онлайн-саммит глав государств-постоянных членов Совбеза ООН, а также Германии и Ирана. Встречу, по мнению российского лидера, необходимо посвятить проблемам реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

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