Для семилетней спасательницы из Тулы провели экскурсию по кораблю ЧФ

Офицеры Главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю вместе с коллегами из военного следственного управления СК РФ по Черноморскому флоту исполнили мечту семилетней Дарьи Павловой из Тулы, которая 1 августа в одном из отелей Судака спасла своего пятилетнего друга от утопления. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления по Крыму.

Вместе с родителями и офицерами СК юная героиня посетила легендарный сторожевой корабль "Сметливый", который заложен на Николаевском судостроительном заводе в 1966 году, а в 1969-м вошел в состав Черноморского флота. До 1991 года он классифицировался как большой противолодочный корабль, но когда на смену ему пришли корабли еще большего водоизмещения, "Сметливый" переоборудовали в противолодочный. Командование и личный состав корабля провели для девочки и ее родителей экскурсию, во время которой рассказали, что за полвека службы тот с различными миссиями побывал в портах Сирии, Египта, Италии, Индии и других странах.

Даша с огромным интересом слушала истории о жизни корабля и экипажа, побывала на капитанском мостике и у штурвала корабля, в каюте капитана и в самом сердце "Сметливого" - моторном отсеке. Девочка и ее родители поблагодарили офицеров Следственного комитета и личный состав корабля за теплый прием.

Последний раз корабль под Андреевским флагом выходил в море в 2018 году на учения. Недавно "Сметливый" завершил свою боевую службу и теперь станет кораблем-музеем, на котором разместят исторические экспозиции.