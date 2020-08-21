В Сочи родителей ребенка, которым размахивал отец, могут лишить прав

В Сочи родителей младенца, которым размахивал отец, могут лишить родительских прав. Исковое заявление подали в Центральный районный суд Сочи, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

"Данные о личностях законных представителей ребенка, их действия по отношению к ней, в том числе запечатленные на видеоролике, послужили основанием для предъявления в Центральный районный суд Сочи искового заявления о лишении их родительских прав. Работники органов прокуратуры Краснодарского края принимают участие в рассмотрении этого заявления, - говорится в сообщении. - Кроме того, в настоящее время рассматривается вопрос о возможности передачи девочки под опеку ее родственникам - дедушке и бабушке по линии матери".

Как уже писала "РГ", в Сочи возбудили уголовное дело за "жонглирование" младенцем. Напомним, 35-летнего жителя Москвы и его супругу, 27-летнюю уроженку Белгорода, задержали в национальном парке Сочи после того, как они стали героями скандального видео. На записи молодой человек, расположившись на отдыхе в лесу, держит младенца за ногу вниз головой и небрежно с силой раскачивает его, словно куклу, насвистывая мелодию. Этот ролик вызвал широкий общественный резонанс. По решению суда супружескую пару арестовали на десять суток, а ребенка временно поместили в инфекционную больницу Сочи.