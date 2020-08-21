СМИ: экс-глава Renault-Nissan Карлос Гон присвоил себе 9,2 млн евро

Обвиняемый в финансовых махинациях и присвоении денег компании бывший руководитель Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон до сих пор не пойман. До недавнего времени было неизвестно, сколько денег, по версии японских властей и компании Nissan, Гон присвоил себе.

Издание Kyodo News сообщило, что за 8 лет работы в Nissan Карлос Гон присвоил себе 1.15 миллиарда йен (9.2 миллиона евро).

На днях также стало известно, что компания Nissan задолжала государству примерно 250 миллионов йен, которые тоже связаны с именем Гона: до марта 2019 года автопроизводитель не задекларировал около миллиарда йен налогооблагаемого дохода.

В настоящее время Карлос Гон скрывается в Ливане. По одной из версий, в результате сильнейшего взрыва в порту Бейрута пострадал дом, в котором проживал и писал книгу о непростых взаимоотношениях с японской прокуратурой Карлос Гон.

По делу о побеге экс-главы Альянса из Японии возбуждено дело, арестованы несколько спецназовцев, которых подозревают в организации мероприятия.