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21.08.2020 09:21
Рубрика: Видео

Видео: на парковке в Китае под землю провалился 21 автомобиль

Текст: Вадим Давыденко

Два десятка автомобилей провалились под землю на юго-западе Китая. Причиной стало масштабное проседание почвы из-за ливней, которые не прекращаются в регионе уже второй месяц.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Инцидент произошел на парковке у торгового центра в одном из городков провинции Сычуань, о которой мы уже писали на днях. Размытая дождями земля образовала воронку площадью более 500 кв.м., в которую осели машины. Что удивительно - ни один человек при этом не пострадал.

Как сообщает местное телевидение, 15 автомобилей в разной степени потрепанности все же удалось поднять на поверхность, но вернуть к жизни, к глубокой скорби местных страховщиков, удастся далеко не все из них.

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#видео