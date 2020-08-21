За сорокалетнюю "Ниву" без пробега попросили 3 млн рублей

В Московской области продают ВАЗ-2121 ("Нива") 1977 года выпуска. Объявление о продаже экземпляра из ранней серии появилось на сайте "Авто.ру".

Автомобиль с пробегом всего 5 километров до наших дней сохранился в заводском и исправном состоянии. Настоящая "капсула времени". Столь скромный пробег объясняется транспортировкой исключительно между тёплыми боксами. Как отмечается в объявлении, начиная с 1977 года "Нива" успела побывать в собственности у трёх и более владельцев.

Трёхдверка, окрашенная в светло-жёлтый цвет, "обута" в родную резину. Машина отделана хромированным декором, а кузов, подкапотное пространство и днище не имеют очагов коррозии. Внедорожник обладает чёрным ухоженным салоном с нестандартной оплёткой на рулевом колесе.

"Нива" оснащается 1,6-литровым карбюраторным двигателем мощностью 80 л. с. Мотор агрегатируется с 4-ступенчатой механической коробкой передач.

Напомним, ВАЗ-2121 выпускается с 1977 года. В январе 2020 года модель пережила обновление. Сегодня трёхдверная "Нива" стоит от 572 900 до 648 900 рублей. Машина предлагается с постоянным полным приводом, раздаточной коробкой с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала.

Фото: www.auto.ru