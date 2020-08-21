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Рубрика: В мире

Захватившие власть в Мали военные объявили об открытии границ

Мали снова открывает свои сухопутные и воздушные границы для других стран. Об этом заявили военные, совершившие 18 августа переворот в этой африканской стране, передает РИА Новости. Напомним, что сразу после переворота они в первом же публичном обращении объявили о закрытии границ.

Фото: Ludovic Marin, Pool via AP
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Сообщается, что границы будут открыты с 0.00 (3.00 мск) пятницы, 21 августа. Правда, пока сложно ожидать большого въездного трафика в Мали, так как сразу после переворота Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), объединяющее 15 стран региона, также закрыло границы для малийцев.

Кроме того, военные объявили о введении комендантского часа по стране и объявили о создании Национального комитета для спасения народа. Также объявлено, что во время переходного периода управлять страной будет специально назначенный президент, который может быть как военным, так и гражданским лицом.

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