В Мали будет назначен "временный президент"

Исполнять руководящие функции в Мали, где произошел государственный переворот, будет специально назначенный президент. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили осуществившие вооруженный мятеж малийские военные. В их заявлении указывается, что временный президент может быть как военным, так и гражданским лицом.

"Мы намерены создать переходный совет с президентом переходного периода, который может быть военным или гражданским. Мы находимся на связи с гражданским обществом, с оппозиционными партиями, с политическим большинством, со всем миром, чтобы запустить переход", - заявил в интервью телеканалу France24 представитель мятежников полковник Исмаэль Ваг.

Напомним, что мятеж в Мали начался накануне на военной базе близ столицы Бамако. Взбунтовавшиеся военные заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства. Военные призвали к политической трансформации в этой африканской стране, ведущей к всеобщим выборам, заявили о закрытии границ и введении комендантского часа, а также объявили о создании Национального комитета для спасения народа.