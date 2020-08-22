Байден пообещал жесткие меры в рамках борьбы с коронавирусом

Демократ Джо Байден, претендующий на кресло главы государства, не исключил, что в случае своего избрания введет в США жесткие меры для борьбы с коронавирусом. "Я буду готов сделать все, что требуется, чтобы спасти жизни", - заявил политик, пригрозив остановить все предприятия.

"Для того чтобы страна двигалась вперед, экономика росла, а люди были трудоустроены, вы должны справиться с вирусом", - подчеркнул Байден. Он пообещал слушать специалистов, улучшить систему тестирования, ввести обязательное ношение масок. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC, в эфире которого и прозвучали громкие заявления Байдена.

Согласно последним данным, в США жертвами COVID-19 стали более 170 тысяч человек. Больше всего скончавшихся от вызванных коронавирусом осложнений - в Нью-Йорке (32 тысячи 840 человек). Всего же в Соединенных Штатах SARS-CoV-2 выявлен у пяти с половиной миллионов человек.