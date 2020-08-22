Предвыборный штаб Байдена собрал за неделю 70 млн долларов пожертвований

Предвыборный штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена за неделю собрал 70 миллионов долларов пожертвований. Такие данные озвучили в штабе, подчеркнув, что кампания "Байден в президенты" и комитеты нарастили поддержку.

Отмечается также, что 48 миллионов долларов удалось собрать за первые 48 часов после объявления о том, что Камала Харрис выбрана кандидатом в вице-президенты. Также в штабе сообщили, что трансляции съезда демпартии набрали больше 122 миллионов просмотров, пишет РИА Новости.

Напомним, национальный съезд демократов состоялся 17-20 августа почти полностью в виртуальном формате. В ходе съезда 77-летний Джо Байден официально стал кандидатом в президенты от Демократической партии США, приняв предложение однопартийцев. Камала Харрис также согласилась быть выдвинутой в вице-президенты.