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Рубрика: Происшествия

До двух увеличилось число погибших при обрушении дома в Ярославле

Спасатели обнаружили тело еще одной женщины под завалами многоэтажного дома в Ярославле, где взорвался газ. О второй погибшей сообщили в правительстве области, уточнив, что ее нашли на втором этаже. Ранее сообщалось, что в результате ЧП погибла одна женщина, еще четверо пострадали.

Фото: ГУ МЧС РФ по Ярославской области/ТАСС
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Напомним, бытовой газ взорвался в панельном десятиэтажном доме в Ярославле в пятницу около половины восьмого вечера. ЧП случилось на четвертом этаже. В результате обрушились перекрытия на третьем, четвертом и пятом этажах, также пострадали второй и шестой. В пунктах временного размещения сейчас находятся 33 человека, среди которых восемь детей, остальные жители отправились к родственникам и знакомым, пишет ТАСС. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Жители пострадавшего дома 22 августа смогут забрать личные вещи, животных и документы из квартир. Это можно будет сделать после оценки безопасности конструкций, подчеркнул начальник ГУ МЧС по региону Олег Бочаров.

Следственные органы Следственного управления СК РФ по Ярославской области возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека).

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Ярославль Взрывы газа в домах

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