В Заполярье начали устанавливать новый мост через реку Колу

Строители начали устанавливать на опоры новый мост через реку Колу в Мурманской области взамен разрушенного, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Проектом предполагается, что новый мост будет трехпролетным. Длина крайних пролетов составляет 18,2 метра. На них ляжет металлическая ферма длиной 111,3 метра, которая соединит берега реки. Такая конструкция моста позволит максимально снизить воздействие воды на опоры. Дальние от русла реки опоры будут стоять на четырех сваях, а те, что ближе к руслу реки, на тринадцати. Глубина погружения свай - 20 метров.

Заранее собранные пролеты моста строители начали надвигать на опоры по специально проложенным накаточным устройствам. Это делается с помощью гидротолкателей и домкратов, которые перемещают конструкцию со скоростью около одного метра в час. Надвижка моста на опоры займет неделю.

Старый мост через Колу, построенный в 1930 году, рухнул 1 июня во время паводка. На время работ по строительству нового моста через реку железнодорожники организовали движение поездов по обходному участку. Для этого было уложено 5,7 километров нового пути от станции Выходной до блокпоста 9 километр. Работа по восстановлению железнодорожного сообщения с Мурманском была проведена за 18 дней. Первый грузовой поезд по обходному участку прошел 19 июня, пассажирский - 24 июня. На 30 сентября запланировано испытание нового моста. К 1 октября планируется восстановить движение по основной железнодорожной ветке до Мурманска.