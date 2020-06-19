Железнодорожное сообщение с Мурманском восстановлено

Железнодорожное сообщение с Мурманском в обход разрушенного моста через реку Колу восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги. Первый грузовой поезд прошел 19 июня в 18.50 до станции Мурмаши, вскоре после того, как было уложено последнее звено пути. После этого началось движение грузовых поездов до станции Мурманск.

Ранее открыть движение поездов планировалось 23 июня. Напомним, для этого проложены 5,7 километров нового железнодорожного полотна от станции Выходной до блокпоста 9-й километр. Около полутора километров пути проходит по скальному грунту, который строителям пришлось бурить и взрывать.

Работы велись в круглосуточном режиме. Было задействовано более 250 единиц строительной и автомобильной техники и более 1 тысячи человек. Проведена модернизация железнодорожной инфраструктуры в городе Кола.

По введенной сегодня железнодорожной ветке будут пропускаться грузовые составы с необходимыми для обеспечения региона товарами и экспортными грузами в адрес порта Мурманск. В ближайшее время по ней начнется движение нескольких пассажирских поездов, которые будут отправляться с вокзала Мурманска. Некоторые пассажирские поезда по-прежнему будут отправляться со станции Выходной. Для их пассажиров организован регулярный автобусный трансфер между Выходным и Мурманском.

Железнодорожный мост через реку Колу разрушился 1 июня. Недавно был начат демонтаж разрушенного сооружения. Вместо него предстоит построить новый мост. К месту будущего строительства поэтапно доставляются элементы конструкции пролета нового моста. Заключен договор о строительстве, которое обойдется в 1,2 миллиарда рублей. Согласно документам, размещенным на сайте госзакупок, дата исполнения договора - 30 сентября 2021 года.