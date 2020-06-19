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19.06.2020 22:19
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Железнодорожное сообщение с Мурманском восстановлено

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

Железнодорожное сообщение с Мурманском в обход разрушенного моста через реку Колу восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги. Первый грузовой поезд прошел 19 июня в 18.50 до станции Мурмаши, вскоре после того, как было уложено последнее звено пути. После этого началось движение грузовых поездов до станции Мурманск.

Фото: Пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс"
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Ранее открыть движение поездов планировалось 23 июня. Напомним, для этого проложены 5,7 километров нового железнодорожного полотна от станции Выходной до блокпоста 9-й километр. Около полутора километров пути проходит по скальному грунту, который строителям пришлось бурить и взрывать.

Работы велись в круглосуточном режиме. Было задействовано более 250 единиц строительной и автомобильной техники и более 1 тысячи человек. Проведена модернизация железнодорожной инфраструктуры в городе Кола.

По введенной сегодня железнодорожной ветке будут пропускаться грузовые составы с необходимыми для обеспечения региона товарами и экспортными грузами в адрес порта Мурманск. В ближайшее время по ней начнется движение нескольких пассажирских поездов, которые будут отправляться с вокзала Мурманска. Некоторые пассажирские поезда по-прежнему будут отправляться со станции Выходной. Для их пассажиров  организован регулярный автобусный трансфер между Выходным и Мурманском.

Железнодорожный мост через реку Колу разрушился 1 июня. Недавно был начат демонтаж разрушенного сооружения. Вместо него предстоит построить новый мост. К месту будущего строительства поэтапно доставляются элементы конструкции пролета нового моста. Заключен договор о строительстве, которое обойдется в 1,2 миллиарда рублей. Согласно документам, размещенным на сайте госзакупок, дата исполнения договора - 30 сентября 2021 года.

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