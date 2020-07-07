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07.07.2020 14:19
Рубрика: Экономика

Новый мост через реку Колу в Мурманской области будет металлическим

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

Новый железнодорожный мост через реку Колу в Мурманской области, который построят взамен рухнувшего, будет металлическим. Его длина составит 110 метров с 18-метровыми заездами с обеих сторон, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

В отличие от старого, новый мост не будет иметь опор в русле реки.

Что ждет Мурманский транспортный узел

В июне завершился демонтаж рухнувших конструкций моста и береговых опор. Подготовлена площадка для демонтажа опор, находящихся в русле реки, и пролетов. Закончены инженерно-геодезические изыскания. В начале июля выдана рабочая документация для сооружения свайного основания, буронабивных столбов и ростверков нового моста. Ведутся работы по устройству свай с установкой арматурных каркасов и бетонированием. Началась сборка пролета нового моста. На объекте работают более 150 человек и 28 единиц техники.

Повреждение железнодорожного моста через реку Колу в результате смещения опоры 30 мая в 16.41 обнаружил машинист электровоза Денис Деревнин, который вел поезд из 55 вагонов с углем общим весом более 5 тысяч тонн. Предполагается, что опору сдвинул с места паводок на реке. Затем, 1 июня, мост обрушился окончательно. Движение поездов было организовано в обход, для этого пришлось с помощью военных уложить 5,7 километра железнодорожного полотна от станции Выходной до блокпоста 9-й километр. Работа по восстановлению железнодорожного сообщения с Мурманском была проведена за 18 дней. Первый грузовой поезд по обходному участку прошел 19 июня, пассажирский - 24 июня. По мнению экспертов транспортной отрасли, необходимо строительство двухпутного железной дороги, соединяющей Мурманск с "большой землей".

В регионах Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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