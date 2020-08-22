Вынесен приговор жителю Кубани, выбросившему ребенка в выгребную яму

Суд вынес приговор 35-летнему жителю Новокубанского района Краснодарского края, обвиненному в изнасиловании и покушении на убийство девятилетней девочки.

Эта жуткая трагедия произошла в ноябре прошлого года в хуторе Родниковском. Девочка вечером ушла гулять и не вернулась. Позже мать ребенка, любительницу приложиться к бутылке, лишили родительских прав и привлекли к уголовной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

О девочке побеспокоилась бабушка, которая и сообщила в правоохранительные органы, что внучка пропала. Ее искали с привлечением волонтеров более суток и нашли в общественном туалете недалеко от местного Дома культуры. В тяжелом состоянии ребенка доставили в реанимационное отделение детской краевой клинической больницы. К счастью, девочка выжила.

Как выяснили следователи, вечером 18 ноября пьяный обвиняемый находился на детской площадке около Дома культуры. "Там он встретил свою 9-летнюю соседку, которой стал высказывать претензии относительно ее нахождения на площадке, - рассказали в пресс-службе СК по Краснодарскому краю. - Девочка стала убегать от мужчины, но он догнал ее и нанес ей не менее 60 ударов по голове и телу, она потеряла сознание. После этого обвиняемый перенес ее за уличный туалет, где изнасиловал".

Посчитав, что девочка умерла, преступник, чтобы скрыть следы, выбросил ее и вещи в выгребную яму туалета, а затем засыпал сверху ветками. Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СК по Краснодарскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения ему приговора. Осужденного отправили на 19 лет в колонию строгого режима. Также ему назначили дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 10 месяцев.