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Рубрика: В мире

Трамп заявил, что является единственным защитником "американской мечты"

Фото: AFP/Nicholas Kamm Фото: AFP/Nicholas Kamm
Фото: AFP/Nicholas Kamm

Президент США республиканец Дональд Трамп убежден, что лишь он защищает "американскую мечту" от "тотальной анархии, безумия и хаоса", к которым может привести приход к власти демократов. Об этом глава Белого дома заявил в пятницу, выступая перед сторонниками в Вирджинии.

Фото: EPA/ALYSSA POINTER
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"Между американской мечтой и тотальной анархией, безумием и хаосом стою только я. Не уверен, что это завидная участь, но такова ситуация", - цитирует ТАСС выступление президента. При этом Трамп отметил, что ему неловко от подобных громких заявлений, но иначе он это выразить не может.

Американский лидер обвинил "радикальные левые" силы страны в том, что они потратили четыре года, пытаясь незаконно отменить итоги предыдущих президентских выборов. Больше всех досталось демократу Хиллари Клинтон, которая в 2016 году была соперником Трампа. При этом хозяин Белого дома отметил, что Клинтон "умнее, но не располагает к себе", а Джо Байден (кандидат на пост президента в этом году) "совсем не столь умен, но располагает к себе".

Трамп снова раскритиковал возможное голосование по почте в США, на котором настаивают демократы. Президент США убежден, что в таких условиях подсчет голосов будет бесконечным, но доподлинно так и не станет известно, кто победил.

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