Россиянин отсудил у Mercedes-Benz почти 750 тысяч евро

В 2012 году одна из частных компаний оформила лизинг на лимузин Maybach 62S.

Однако у машины возникли технические проблемы: климат-контроль роскошного седана зависал в режиме рециркуляции, пневмоподвеска жила своей жизнью, а на скорости свыше 40 км/ч боковые зеркала складывались в обратном направлении.

Официальный дилер не смог устранить неполадки, а в российском представительстве Mercedes-Benz выявленные проблемы не посчитали серьезными. В связи с этим владелец авто подал иск в суд.

Разбирательство длилось целых шесть лет, был проведен ряд экспертиз, которые подтвердили заводские дефекты.

Как сообщает издание Motor1, в итоге суд обязал Mercedes-Benz выплатить исцу сумму в размере 742 334 евро (около 55 миллионов рублей по среднегодовому курсу), а также 200 тысяч рублей судебных издержек и пошлин.

Ранее, напомним, "РГ" рассказывала о том, что АвтоВАЗ обязали вернуть деньги за сгоревший Lada Xray. Суд обязал российскую компанию принять назад автомобиль ненадлежащего качества и выплатить истцу 675 тысяч рублей, неустойку, штраф, убытки и компенсацию морального вреда. Общий размер дополнительных выплат не сообщался.