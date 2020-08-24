Эксперты прогнозируют увеличение числа отзывов лицензий у банков

Эксперты рейтингового агентства "Эксперт РА" оценили состояние банковского сектора в России на первое июля. По их данным, 36 кредитных организаций рискуют в ближайшие 12 месяцев остаться без лицензии.

К ускорению темпов отзыва лицензий в конце года может привести тот факт, что на фоне пандемии банкам с низкой кредитоспособностью трудно оптимизировать свою деятельность. Постоянная зависимость от капиталовложений со стороны собственников, также может стать причиной завершения работы неэффективных учреждений, уточняет ТАСС.

На первое августа в российской банковской системе было 420 кредитных организаций, из них положительный финансовый результат после налогообложения показали лишь 258 банков.

С начала 2020 года, несмотря на заморозку деловой активности, уже семь банков подали в Центробанк ходатайства о самоликвидации. Для сравнения: в 2019 году таких случаев было всего три за целый год, в 2018 году - шесть. По данным ЦБ, в июле тенденция к добровольной сдаче лицензии усилилась - в течение месяца регулятор аннулировал лицензии четырех кредитных организаций по их просьбе. Все банки, подавшие ходатайство о самоликвидации в этом году, входят в третью сотню по активам (КБ "Славянский кредит", Морган Стэнли банк) и в четвертую (Оргбанк, Проминвестбанк, "Кузнецкий Мост", "Ресурс-Траст", КБ "Центрально-Азиатский").