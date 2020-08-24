У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Игру Serious Sam: The First Encounter раздают бесплатно и навсегда

Текст:   Богдан Бобров
24.08.2020,  
17:42
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

В онлайн-магазине GOG.com стартовала новая акция по бесплатной раздаче игры Serious Sam: The First Encounter.

Проект представляет собой классический шутер от первого лица, вышедший в далеком 2001 году.

Забытые Жабы. Обзор игры Battletoads (2020)

Для текущего момента игра достаточно сильно просела в плане актуальности, но с ней можно ознакомиться хотя бы из энциклопедического интереса - многие механики, придуманные разработчиками студии Croteam, легли в основу многочисленных последователей и подражателей.

Специальное предложение будет действовать недолго - всего двое суток, поэтому есть смысл поторопиться добавить Serious Sam: The First Encounter к себе в библиотеку.

игры
Фото: youtube.com
Клип поп-группы BTS побил все рекорды YouTube 14:29
В Сеть раньше времени слили рекламный ролик PlayStation 5 20.08.2020
акции
Найден способ сделать iPhone дешевле 21.08.2020
Культовую игру Quake III Arena раздают бесплатно и навсегда 17.08.2020
Вышла стратегия A Total War Saga: TROY. Ее бесплатно раздают в течение суток 13.08.2020
шутеры
Официально представлена новая Call of Duty о периоде холодной войны 20.08.2020
Новая нейросеть превращает героев старых видеоигр в страшных монстров 21.06.2020