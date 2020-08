Игру Serious Sam: The First Encounter раздают бесплатно и навсегда

В онлайн-магазине GOG.com стартовала новая акция по бесплатной раздаче игры Serious Sam: The First Encounter.

Проект представляет собой классический шутер от первого лица, вышедший в далеком 2001 году.

Для текущего момента игра достаточно сильно просела в плане актуальности, но с ней можно ознакомиться хотя бы из энциклопедического интереса - многие механики, придуманные разработчиками студии Croteam, легли в основу многочисленных последователей и подражателей.

Специальное предложение будет действовать недолго - всего двое суток, поэтому есть смысл поторопиться добавить Serious Sam: The First Encounter к себе в библиотеку.