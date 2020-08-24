Лукашенко подписал указ о взаимном признании с РФ решений по нарушениям ПДД

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, одобряющий проект соглашения между Беларусью и Россией о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что дальнейшими переговорами по проекту соглашения и подписанием финального документа займется министерство внутренних дел.

Новость о подписании этого указа вышла на фоне сообщений о ситуации на дорогах республики. Как проинформировала старший инспектор по особым поручениям главного управления ГАИ МВД Анна Банадык, за последние семь месяцев в Беларуси уменьшилось количество ДТП с участием несовершеннолетних. Всего было зарегистрировано 204 происшествия, которые привели к гибели 13 детей, 212 получили травмы. В 72 процентах случаев инциденты произошли по вине водителей, отмечает БЕЛТА.

Особое внимание этой проблеме было уделено в связи с приближением начала нового учебного года. Для профилактики нарушений ПДД и обеспечения порядка вблизи школ с 1 сентября будут организованы дежурства милиционеров. Наряды ДПС также проконтролируют пропуск пешеходов, соблюдение правил остановки и стоянки, перевозки детей.