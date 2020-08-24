Указ главы Республики Мордовия от 21 августа 2020 года № 251-УГ "О внесении изменений в Указ Главы Республики Мордовия от 17 марта 2020 г. № 78-УГ"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1, подпунктами "у" и "ф" пункта 1 статьи И Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 29 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с -распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Мордовия от 17 марта 2020 г. № 78-УГ "О введении на территории Республики Мордовия режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (с изменениями, внесенными указами Главы Республики Мордовия от 26 марта 2020 г. № 89-УГ, от 27 марта 2020 г. № 90-УГ, от 28 марта 2020 г. № 91-УГ, от 30 марта 2020 г. № 92-УГ, от 31 марта 2020 г. № 93-УГ, от 3 апреля 2020 г. № 95-УГ, от 6 апреля 2020 г. № 98-УГ, от 8 апреля 2020 г. № 103-УГ, от 10 апреля 2020 г. № 106-УГ, от 11 апреля 2020 г. № 107-УГ, от 12 апреля 2020 г. № 108-УГ, от 18 апреля 2020 г. № 116-УГ, от 20 апреля 2020 г. № 120-УГ, от 21 апреля 2020 г. № 122-УГ, от 29 апреля 2020 г. № 129-УГ, от 30 апреля 2020 г. № 135-УГ, от 6 мая 2020 г. № 138-УГ, от 10 мая 2020 г. № 139-УГ, от 12 мая 2020 г. № 142-УГ, от 16 мая 2020 г. № 145-УГ, от 24 мая 2020 г. № 151-УГ, от 29 мая 2020 г. № 160-УГ, от 4 июня 2020 г. № 170-УГ, от 17 июня 2020 г. № 182-УГ, от 22 июня 2020 г. № 190-УГ, от 23 июня 2020 г. № 193-УГ, от 26 июня 2020 г. № 194-УГ, от 7 июля 2020 г. № 203-УГ, от 6 августа № 232-УГ, от 13 августа 2020 г. № 234-УГ) изменения, изложив его в следующей редакции:

"О введении на территории Республики Мордовия режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1, подпунктами "у" и "ф" пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановляю:

1. Ввести на территории Республики Мордовия режим повышенной готовности.

2. Обязать прибывающих на территорию Российской Федерации:

1) граждан Российской Федерации, прибывающих на территорию Российской Федерации воздушным транспортом (за исключением членов экипажа воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку):

в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результатах лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в ЕПГУ, заполнив форму "Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации" (https://www.gosuslugi.ru/400705/l);

в случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без посещения медицинских организаций;

в случае положительного результата исследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР выполнять до момента выздоровления и получения отрицательных результатов исследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР требования по изоляции по месту жительства (пребывания) (нахождению в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции);

2) граждан Российской Федерации, прибывающих на территорию Российской Федерации иными видами транспорта из неблагополучных по COVID-19 иностранных государств:

обеспечить соблюдение требования об изоляции в домашних условиях по месту жительства (пребывания) (а при невозможности изоляции по месту жительства (пребывания) - в условиях обсерватора) в течение 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации;

3) иностранных граждан и лиц без гражданства в целях осуществления трудовой деятельности:

выполнять требования о нахождении в изоляции в условиях обсерватора или в домашних условиях по месту жительства (пребывания) сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации;

4) граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства:

соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому или в обсерваторе.

3. Обязать:

1) граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

2) граждан в возрасте старше 65 лет обеспечить самоизоляцию на дому по месту жительства (месту пребывания), не покидать место жительства (место пребывания), за исключением следующих случаев:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

приобретения продуктов питания, лекарств, дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты;

выезда с 30 апреля 2020 г. на садовый (огородный) земельный участок, в садовый дом, индивидуальный жилой дом, расположенные в том же или ином населенном пункте от места жительства (места пребывания), и обратно с соблюдением режима самоизоляции по месту их нахождения (не посещать магазины, аптеки, общественные места и массовые скопления людей, не контактировать с третьими лицами, за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью);

выгула домашних животных;

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

следования к месту (от места) осуществления деятельности (работы), выполнения служебных обязанностей в организации, которая не приостановлена в соответствии с настоящим Указом, при наличии служебного удостоверения, а при отсутствии служебного удостоверения справки об осуществлении трудовой (служебной) деятельности с указанием режима рабочего времени (с предъявлением паспорта);

следования к месту (от места) проведения голосования по выборам в органы государственной власти, органы местного самоуправления;

занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более 2-х человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров;

прогулки на улице не более 2-х человек вместе (за исключением членов одной семьи более 2-х человек) при условии социального дистанцирования до других граждан, исключая посещение мест массового пребывания людей, детских площадок;

3) органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

4) граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением следующих случаев:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к месту (от места) осуществления деятельности (работы), выполнения служебных обязанностей в организации, которая не приостановлена в соответствии с настоящим Указом, при наличии служебного удостоверения, а при отсутствии служебного удостоверения справки об осуществлении трудовой (служебной) деятельности с указанием режима рабочего времени (с предъявлением паспорта);

следования к месту (от места) проведения голосования по выборам в органы государственной власти, органы местного самоуправления;

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим Указом;

посещения суда, нотариуса, адвоката, военкомата, органов дознания и следствия, иных правоохранительных органов;

доставки несовершеннолетних в дошкольную образовательную организацию (из дошкольной образовательной организации);

посещения медицинской или ветеринарной организации;

посещения кредитных организаций и почтовых отделений;

доставки лекарств, продуктов питания и предметов первой необходимости нетрудоспособным родственникам, оказания им помощи;

доставки волонтерами лекарств, продуктов и товаров первой необходимости отдельным категориям граждан при наличии паспорта и личной карточки (бейджа) волонтера;

доставки на автомобильном транспорте до места (с места) работы члена семьи;

выезда с 30 апреля 2020 г. на садовый (огородный) земельный участок, в садовый дом, индивидуальный жилой дом, расположенные в том же или ином населенном пункте от места жительства (места пребывания), и обратно с соблюдением режима самоизоляции по месту их нахождения (не посещать магазины, аптеки, общественные места и массовые скопления людей, не контактировать с третьими лицами, за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью);

выгула домашних животных;

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более 2-х человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров;

прогулки на улице не более 2-х человек вместе (за исключением членов одной семьи более 2-х человек) при условии социального дистанцирования до других граждан, исключая посещение мест массового пребывания людей, детских площадок;

5) граждан, совместно проживающих с гражданами, прибывшими на территорию Российской Федерации, соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому;

6) граждан с 30 апреля 2020 г. в объектах торговли, в общественном транспорте и легковом такси использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские либо иные аналогичные им по защитным свойствам маски или респираторы);

7) граждан с 13 мая 2020 г. использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские либо иные аналогичные им по защитным свойствам маски или респираторы):

на остановках общественного транспорта;

при посещении органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не приостановлена;

при посещении зданий (строений, сооружений) автовокзалов, железнодорожных вокзалов и аэропорта;

8) граждан с 13 мая 2020 г. использовать средства индивидуальной защиты рук (одноразовые перчатки) в общественном транспорте, легковом такси, объектах розничной торговли, аптеках и аптечных пунктах, специализированных объектах розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), а также в объектах розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) перечня непродовольственных товаров первой необходимости.

Рекомендовать гражданам в общественных местах использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские либо иные аналогичные им по защитным свойствам маски или респираторы).

4. Обязать руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Республики Мордовия:

1) отменить командировки на территории иностранных государств и внутри Российской Федерации, за исключением командировок, носящих неотложный характер, а также рекомендовать сотрудникам воздержаться от всех поездок в страны и субъекты Российской Федерации с неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), если они не вызваны крайней необходимостью;

2) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

3) организовать своевременное выявление и изоляцию воспитанников, учащихся, студентов образовательных организаций и лиц, проживающих в организациях социального обслуживания, с признаками респираторных инфекций;

4) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

5) направлять информацию в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия о случаях отстранения от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела;

6) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций;

7) обеспечить проведение ежедневной влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств по режиму вирусных инфекций;

8) установить бактерицидные облучатели в местах пребывания людей в закрытых помещениях;

9) обеспечить выполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Республики Мордовия, установленных настоящим Указом;

10) обеспечить доставку работников от места жительства до места осуществления трудовой деятельности и обратно, с обязательной санитарной обработкой применяемого пассажирского автомобильного транспорта с использованием дезинфицирующих средств;

11) при наличии возможности, изменить график работы с целью исключения массового пребывания сотрудников (работников) в одном помещении, в том числе путем введения сменного режима работы организации, а также перевести работников на дистанционный режим работы;

12) довести до сведения сотрудников (работников), что в случае использования личного автомобильного транспорта при поездке от места жительства до места осуществления трудовой деятельности и обратно обеспечивается доставление не более одного сотрудника (работника), за исключением использования автомобильного транспорта сотрудниками (работниками), являющимися членами одной семьи;

13) довести до сведения сотрудников (работников) информацию о необходимости обязательной санитарной обработки личного автомобильного транспорта с использованием дезинфицирующих средств при поездке от места жительства до места осуществления трудовой деятельности и обратно;

14) обеспечить с целью защиты от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) выполнение санитарных норм и правил, установленных постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2020 г. № 2 "О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", от 2 марта 2020 г. № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 13 марта 2020 г. № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", от 18 марта 2020 г. № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", от 30 марта 2020 г. № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", актов и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в том числе рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 7 апреля 2020 г. № 02/6338-2020-15, от 21 апреля 2020 г. № 02/7500-2020-24), методических рекомендаций от 27 мая 2020 г. № 3.1/2.1.0189-20, от 30 мая 2020 г. № 3.1/2.3.6.0190-20, от 21 июля 2020 г. № 3.1/2.1.0202-20, а также иных документов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, уполномоченных органов и должностных лиц, принимаемых в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

5. Запретить:

курение в изолированных помещениях аэропорта, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, 1/1, территория Аэропорт;

курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.

6. Министерству здравоохранения Республики Мордовия:

1) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций;

2) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и пациентам старше 60 лет;

3) обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19);

4) рассчитать дополнительную потребность в средствах индивидуальной защиты, дезинфицирующих средствах и других медикаментах для оснащения медицинских организаций с целью реализации мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также потребность в обсерваторах для лиц, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

5) обеспечить информирование населения о мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

6) увеличить объемы лабораторных исследований за счет обследования контактных лиц, медицинских работников, имеющих риски инфицирования новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на рабочих местах, больных внебольничными пневмониями, граждан в возрасте старше 65 лет с симптомами ОРВИ;

7) увеличить мощность лабораторной базы, в том числе во взаимодействии с другими лабораториями, имеющими санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с возбудителями III - IV групп патогенности с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя, и имеющими соответствующие условия работы и обученный персонал;

8) организовать работу по перепрофилированию медицинских организаций, в том числе для оказания специализированной помощи больным, инфицированным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

7. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия организовать:

1) проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на профилактику новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

2) информирование населения о мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и территориях, неблагополучных по санитарно-эпидемиологической обстановке, связанной с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), через средства массовой информации;

3) разработку алгоритма действий работодателей при выявлении симптомов острой респираторной вирусной инфекции у работников и доведение его до работодателей.

8. Временно приостановить:

1) проведение на территории Республики Мордовия досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, фитнес-центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

2) посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), приостановленных в соответствии с подпунктом 1 части первой настоящего пункта, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.

Ограничения, установленные подпунктами 1 и 2 части первой настоящего пункта, не распространяются на:

осуществление занятий физической культурой и спортом, в том числе групповых, на площадках на открытом воздухе (футбольные поля, мини-футбольные поля, открытые теннисные корты, плоскостные спортивные сооружения);

организацию и проведение на объектах спорта тренировочных мероприятий членов спортивных сборных команд Российской Федерации и Республики Мордовия, профессиональных спортивных клубов и организаций, осуществляющих спортивную подготовку;

проведение соревновательных мероприятий профессиональных клубов (команд) с учетом обязательного соблюдения регламентов проведения таких мероприятий;

деятельность следующих объектов спорта: плавательные бассейны, теннисные центры, картинговые центры, конные центры (клубы), центры активного отдыха, осуществляемую в формате индивидуальных занятий, исключительно по предварительной записи;

работу системы велопроката при условии использования гражданами средств индивидуальной защиты рук (перчаток) и обеспечения дезинфекции соответствующего оборудования;

деятельность в области исполнительских искусств;

деятельность библиотек, за исключением читальных залов, залов для прослушивания, просмотровых залов;

деятельность музеев;

деятельность театров и кинотеатров (кинозалов).

9. Временно с 28 марта 2020 г. на период действия режима повышенной готовности приостановить:

1) деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций, а также доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные организации питания, обеспечивающие питание для работников организаций, а также открытые летние веранды (площадки);

2) деятельность объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) перечня непродовольственных товаров первой необходимости согласно приложению к настоящему Указу, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки, объектов розничной торговли непродовольственными товарами (до 800 квадратных метров площади торгового зала при наличии отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли и предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объекта торговли (исходя из расчета 1 человек на 4 квадратных метра), а также иных форматов торговли, включая уличные;

3) деятельность бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением косметических, массажных, СПА-салонов, салонов красоты, соляриев и парикмахерских.

С 13 мая 2020 г. на период действия режима повышенной готовности обязать организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в соответствии с подпунктом 2 части первой настоящего пункта, производить обслуживание только при условии нахождения покупателей в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (медицинских либо иных аналогичных им по защитным свойствам масках или респираторах) и средствах индивидуальной защиты рук (одноразовых перчаток), а также обеспечить путем продажи или безвозмездной раздачи на входе покупателям средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинских либо иных аналогичных им по защитным свойствам масок или респираторов) и средств индивидуальной защиты рук (одноразовых перчаток), обработку рук дезинфицирующими средствами.

10. Приостановить с 30 марта 2020 г. и на период действия режима повышенной готовности предоставление государственных услуг и иных услуг в помещениях исполнительных органов государственной власти и государственных учреждений Республики Мордовия (кроме многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Мордовия), за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в указанных помещениях, при условии обеспечения предварительной записи граждан. При этом государственные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде.

Установить, что организация предоставления государственных и муниципальных услуг многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Мордовия осуществляется:

по предварительной записи по перечню услуг, определяемому Министерством экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия;

в порядке живой очереди и по предварительной записи по услугам Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Мордовия (Росреестра).

11. Установить, что на период действия режима повышенной готовности государственная регистрация заключения брака производится органами ЗАГС при условии, что максимальное количество лиц, присутствующих на государственной регистрации заключения брака, не превышает 5 человек, включая лиц, вступающих в брак, приглашенных ими гостей, а также лиц, осуществляющих фото- и видеосъемку.

12. Предложить:

1) Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия, Министерству внутренних дел по Республике Мордовия осуществлять контроль за соблюдением ограничений, предусмотренных пунктами 3, 8 и 9 настоящего Указа.

Министерству экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия осуществлять контроль за соблюдением ограничений, предусмотренных пунктами 8 и 9 настоящего Указа.

13. Правительству Республики Мордовия регулярно проводить анализ наличия и достаточности средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинских масок и респираторов) и средств индивидуальной защиты рук (одноразовых перчаток).

14. Рекомендовать Управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия принять меры по ограничению посещения гражданами осужденных в учреждениях, исполняющих наказания.

15. Администрации Главы Республики Мордовия совместно с исполнительными органами государственной власти Республики Мордовия организовать в средствах массовой информации информирование населения о введении на территории Республики Мордовия режима повышенной готовности, а также о мерах по обеспечению безопасности населения.

16. Органам местного самоуправления в Республике Мордовия:

1) осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и недопущение нахождения таких работников на рабочем месте;

2) обеспечить информирование населения о мерах по противодействию распространению в Республике Мордовия новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных в настоящем Указе;

3) оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований и рекомендаций, указанных в настоящем Указе;

4) обеспечить в подведомственных муниципальных организациях осуществление мероприятий по выявлению лиц с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и организовать выполнение мероприятий по их изоляции и направлению в медицинские организации, проведение ежедневной дезинфекции помещений.

17. Обязать:

1) руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа легковым такси, а также работников указанных организаций, индивидуальных предпринимателей, непосредственно осуществляющих такую перевозку:

осуществлять перевозку пассажиров и багажа легковым такси в транспортном средстве, в котором могут находиться только члены одной семьи, имеющие право на передвижение в соответствии с настоящим Указом, при наличии документов, подтверждающих родственные отношения;

организовать деятельность при строгом соблюдении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

обеспечить обязательную санитарную обработку транспортного средства с использованием дезинфицирующих средств после каждой поездки;

2) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, автомобильным транспортом пригородного сообщения, обеспечить:

дезинфекцию салонов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, автомобильного транспорта пригородного сообщения после каждого рейса путем обработки салона специальными средствами, разрешенными к применению при вирусных инфекциях;

контроль за обязательным использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинских либо иных аналогичных им по защитным свойствам масок или респираторов) персоналом транспортных средств.

18. Министерству строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия осуществлять контроль за соблюдением ограничений, предусмотренных пунктом 17 настоящего Указа.

19. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

20. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.





Приложение к Указу Главы Республики Мордовия от 17 марта 2020 г. № 78-УГ

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости

1. Средства индивидуальной защиты.

2. Средства дезинфицирующие.

3. Антисептические средства.

4. Салфетки влажные.

5. Салфетки сухие.

6. Мыло туалетное.

7. Мыло хозяйственное.

8. Паста зубная.

9. Щетка зубная.

10. Бумага туалетная.

11. Гигиенические прокладки.

12. Стиральный порошок.

13. Подгузники детские.

14. Спички.

15. Свечи.

16. Пеленка для новорожденного.

17. Шампунь детский.

18. Крем от опрелостей детский.

19. Бутылочка для кормления.

20. Соска-пустышка.

21. Бензин автомобильный.

22. Дизельное топливо.

23. Газомоторное топливо (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ).

24. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).

25. Ткань.

26. Автозапчасти (включая смазочные материалы, шины, покрышки, камеры).

27. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения.

28. Похоронные принадлежности.

29. Табачная продукция.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Мордовия В.Д.Волков







