По делу о ночных погромах в Париже арестованы 148 человек

Несколько тысяч болельщиков собрались возле и на стадионе клуба "Пари-Сен Жермен", а также в некоторых районах Парижа для просмотра финала Лиги чемпионов в воскресенье вечером. На саму арену, где были установлены два больших экрана, на которых велась прямая трансляция поединка, по договоренности с клубом, удалось пройти около полутора тысячам так называемым ультрас "ПСЖ". Во время матча они размахивали флагами и шарфами с символикой парижской команды, игравшей в тот вечер в Лиссабоне, и даже умудрились поджечь несколько дымовых шашек.

После матча в городе появились банды молодчиков из пригородов, которые устроили погромы в центре города. Они жгли машины и били витрины магазинов. По состоянию на 10:00 по местному времени были задержаны 148 человек, причастных к участию в беспорядках и погромах в центре французской столицы, пишет Le Parisien.

Действия бандитов были хорошо организованы и скоординированы, отметили в столичной полиции. Столкновения длились несколько часов: весьма мобильные группы молодых людей атаковали силовиков, бросали в них стеклянные бутылки, стреляли в стражей порядка из фейерверков.

По словам министра внутренних дел Франции Джеральда Дарманина, указавшего на "жестокость некоторых правонарушителей", 16 полицейских получили ранения, 12 магазинов и около 15 автомобилей были повреждены, при этом несколько транспортных средств были сожжены. Нападавшие совершили акты вандализма на rue François 1-er, разгромив витрины роскошного ювелирного магазина Burma, бутика Sandro и магазина женской одежды Courrèges. Окна этих трех заведений были разбиты, а сами магазины были разграблены до того, как к ним прибыли наряды полиции. На улице возле магазина Sandro валялись многочисленные вешалки и манекены. Добыча грабителей, которые вторглись в ювелирный магазин, могла составить десятки или даже сотни тысяч евро, сообщили источники в полиции. Силовики не исключают того, что под маской радикальных футбольных фанатов могли скрываться хорошо обученные уголовники-налетчики.

Возмутители спокойствия прибыли в основном с Елисейских полей, откуда они были отброшены полицией вскоре после финального свистка матча Лиги чемпионов, в котором парижский клуб уступил со счетом 0-1 мюнхенской "Баварии". Толпа сторонников "ПСЖ" после просмотра игры в барах вышла на улицу, при этом в ней было больше молодых людей в майках с инициалами Неймара, чем тех, кто надел маски. За их отсутствие полиция выписала 404 штрафа, уточнила газета Le Mond. Многие фанаты находились в состоянии алкогольного опьянения и особенно выражали возмущение тем, что единственный мяч в ворота соотечественников забил Кингсли Коман, воспитанник футбольной академии "ПСЖ".

Движение на самом красивом проспекте в мире было быстро восстановлено, однако группы фанатов отступили на соседние улицы, включая упомянутую rue François 1-er. Там и произошли грабежи, а после и локальные стычки с полицией. При этом силовики использовали баллончики со слезоточивым газом и громкие сирены для разгона вышедших из-под контроля молодых людей. 108 из 143 задержанных, в основном в возрасте до 30 лет, предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках, которые удалось локализовать к двум часам ночи.