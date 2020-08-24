Porsche проведет проверку по поводу махинаций с двигателями

Немецкий еженедельник Bild am Sommtag пишет о внутреннем расследовании, которое начала Porsche AG, входящая в концерн Volkswagen.

В компании подозревают, что некоторые сотрудники вышли за рамки закона, прибегнув к неким уловкам в электронике и программном обеспечении двигателя и выхлопной системы. Очевидно, речь идет о занижении содержания вредных веществ в выхлопных газах.

Сообщается, что дело касается бензиновых двигателей, которые ставились на модели 911 и Panamera с 2008 по 2013 год.

По информации Bild am Sommag, компания уже сообщила о возможных собственных нарушениях в германское надзорное ведомство KBA, в прокуратуру Штутгарта, а также американским властям. Такая поспешность понятна, ведь производителя наказать могут не только за нарушения, но и за сокрытие информации о них.

Недавно мы рассказывали о том, что концерн Daimler потеряет два миллиарда долларов из-за токсичных дизелей. Volkswagen также был оштрафован на несколько миллиардов, а топ-менеджеры, ответственные за нарушения, попали под арест.