Премьера Aurus Komendant сместилась на год. Старт производства - по плану

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал, когда состоится премьера кроссовера Aurus Komendant.

Новинку планировали показать в рамках Московского автосалона, но из-за того, что он был отменён, пишет ТАСС, презентация переносится на осень следующего года.

Осенью 2021 года будет представлен предсерийный образец, производство серийного кроссовера Aurus Komendant в ОЭЗ "Алабуга" (Республика Татарстан) могут запустить, сообщил Мантуров, "в марте - апреле 2022 года".

Дизайн новой модели был рассекречен на патентных изображениях, салон, как ожидается, будет таким же, как у Aurus Senat.

Komendant создан на Единой модульной платформе, оснащён бензиновым двигателем НАМИ-4123 V8 объёмом 4.4 литра и мощностью 598 л.с., 63-сильным электромотором и 9-ступенчатой автоматической трансмиссией КАТЕ. Привод - подключаемый полный.