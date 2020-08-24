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24.08.2020 16:06
Рубрика: Общество

В пострадавший от взрыва газа дом в Ярославле вернутся жильцы

Текст: Татьяна Ткачева
Один из подъездов десятиэтажки, где 21 августа после взрыва газа обрушилось несколько этажей, пригоден для проживания. Ярославцы смогут вернуться в свои квартиры в ближайшее время. Часть жильцов пустят домой только за личными вещами.

Напомним, взрыв в панельном доме по улице Батова, 5, корпус 2 произошел в пятницу вечером. Ударной волной повредило 12 квартир, половина из них разрушена полностью. Погибло две женщины и восьмилетний мальчик, еще четыре человека получили травмы. Спасатели эвакуировали 210 жильцов, в том числе 37 детей.

Фото: ГУ МЧС РФ по Ярославской области/ТАСС
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Здание проверили с помощью мобильного комплекса "Струна-Стрела-П". Предварительные выводы обнародовало правительство области.

- Главное, что мы понимаем на сегодня: третий подъезд дома сохранен в рабочем состоянии и в нем возможно проживание жильцов, - сообщил губернатор Дмитрий Миронов. - Состояние первого - ограниченно-работоспособное, в нем мы можем только обеспечить доступ людей за личными вещами… Сопровождать жильцов в целях безопасности будут сотрудники МЧС и УВД. Второй подъезд - в аварийном состоянии.

Сейчас 102 жильца находится в гостинице "Которосль", остальные - у родственников. Всех обитателей дома обещали обеспечить предметами первой необходимости, продуктами и лекарствами, детей и студентов - принадлежностями для учебы.

Три женщины, пострадавшие в результате взрыва, госпитализированы в больницу имени Соловьева и клиническую больницу № 9. По данным медиков, их состояние не ухудшается.

Похороны погибших пройдут 25 августа. "МКУ "Служба городских кладбищ" безвозмездно окажет услуги по захоронению мамы и сына. Семье еще одной погибшей будет также оказана помощь в проведении похорон", - отметили в правительстве Ярославской области.

Фото: пресс-служба УМЧС по Вологодской области
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Семьям жертв окажут матпомощь из резервного фонда региона. На каждого погибшего выделено по одному миллиону рублей (средства выдадут близким родственникам в равных долях), на тех, кто попал в больницу, - по 200 тысяч.

Собственники поврежденных квартир и те, кто был зарегистрирован в них на момент ЧП, имеют право на адресную социальную помощь.

"Выплата на первоочередные нужды в связи с полной утратой жилья и имущества составит 10742 рубля. На возмещение ущерба в связи с полной утратой жилого помещения и имущества, находившегося в полностью или частично разрушенном жилом помещении, полагается 21484 рубля. Аналогичная выплата будет назначена и в случае причинения вреда здоровью", - пояснили власти региона.

В регионах Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Ярославль Взрывы газа в домах

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