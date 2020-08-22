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22.08.2020 12:18
Рубрика: Происшествия

СК назвал возможную причину взрыва жилого дома в Ярославле

Текст: Анна Скрипка

В СК РФ рассматривают несколько версий взрыва газа в Ярославле. Как отметили в ведомстве, взрыв произошел в тот момент, когда в квартиру на четвертом этаже вошла одна из пострадавших.

Фото: ГУ МЧС РФ по Ярославской области/ТАСС
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В качестве основной версии в СК РФ назвали утечку бытового газа.

Напомним, что взрыв газа в многоквартирном доме в Ярославле произошел накануне. В результате часть этажей десятиэтажки обрушилась: три человека погибли, еще четверо пострадали. По факту взрыва завели уголовное дело.

В СК РФ добавили, что в Ярославль направлены опытные криминалисты Главного управления, а ход расследования находится на контроле руководства Следственного комитета.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Взрывы газа в домах

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