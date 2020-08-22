СК назвал возможную причину взрыва жилого дома в Ярославле

В СК РФ рассматривают несколько версий взрыва газа в Ярославле. Как отметили в ведомстве, взрыв произошел в тот момент, когда в квартиру на четвертом этаже вошла одна из пострадавших.

В качестве основной версии в СК РФ назвали утечку бытового газа.

Напомним, что взрыв газа в многоквартирном доме в Ярославле произошел накануне. В результате часть этажей десятиэтажки обрушилась: три человека погибли, еще четверо пострадали. По факту взрыва завели уголовное дело.

В СК РФ добавили, что в Ярославль направлены опытные криминалисты Главного управления, а ход расследования находится на контроле руководства Следственного комитета.