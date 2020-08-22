В Ярославле под завалами дома обнаружено тело третьего погибшего

Число жертв обрушения дома в Ярославле увеличилось до трех. Спасатели извлекли из-под завалов третьего погибшего, предположительно это ребенок, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Глава регионального ГУ МЧС Олег Бочаров подтвердил ТАСС, что на данный момент обнаружены тела трех граждан. Ранее сообщалось о двух погибших женщинах, еще четыре человека пострадали.

Напомним, взрыв в панельной десятиэтажке на улице Батова в Ярославле произошел вечером 21 августа. В результате обрушились перекрытия нескольких этажей. В качестве основной причины ЧП рассматривается утечка газа.

Следственные органы Следственного управления СК РФ по Ярославской области возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека).